Hlas-SD: Jogos a kérdés, hogy ezután is támogassuk-e Ukrajna EU-csatlakozását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése miatt sok százmillió eurótól esik el Szlovákia, mivel mástól kényszerül földgázt vásárolni, illetve a gáz továbbszállításából származó tranzitdíjak is elmaradnak. Ha az ukrán elnök továbbra is így akar viszonyulni Szlovákiához, akkor jogos a kérdés, hogy ezután is támogassuk-e Ukrajna EU-csatlakozását – közölte a Hlas-SD az ukrajnai gázszállítás leállítására reagálva.

„Ha az ukrán elnök körültekintő partnere akar lenni Szlovákiának, úgy is kell viselkednie. Szlovákia már megmutatta, mi az igazi partnerség – jelentős katonai, politikai és humanitárius segítséget nyújtottunk Ukrajnának, és segítő kezet mindenkinek, aki az értelmetlen háborús konfliktus elől menekült” – szögezte le a Hlas-SD.

A párt szerint most Ukrajnán a sor, hogy ugyanilyen tiszteletet és együttműködési szándékot mutasson. A Hlas-SD tárgyalást javasolt a nyitott kérdések megoldására (az Európai Bizottság bevonásával), az egyoldalú ukrán lépések helyett.

(TASR)