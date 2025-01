Robert Fico: Oroszország leszállítja a szerződés szerinti földgázt

Oroszország a következő időszakban leszállítja Szlovákiának azt a gázt, amelynek a szállítására a vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalt, a probléma a szlovák tranzitilletékből származó bevétel kiesése és a gáz árának emelkedése – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a TA3 hírtelevízió egyik műsorában vasárnap.

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint a szlovák miniszterelnök a hírtévében azt mondta: az ukrajnai gáztranzit leállítása után Oroszország alternatív gázszállítási útvonalakon fogja leszállítani a Szlovákiának leszerződött gázt, például Magyarországon keresztül.

„Az orosz fél megerősítette, hogy azt, amit le kell szállítaniuk, azt a 3,5 milliárd köbméter gázt, azt le is szállítja. Létezik a déli gázszállítási útvonal és léteznek más lehetőségek is”

– mondta Robert Fico, akinek a szavait a szlovák hírügynökség idézte.

Robert Fico a kialakult helyzettel kapcsolatban rámutatott: Szlovákia számára a közeljövőre nézve biztosított a gázszállítás, a probléma viszont az, hogy az ukrán gáztranzit leállítása miatt országa tetemes összegű tranzitilletéktől, mintegy 500 millió eurótól esik el, valamint az is, hogy az ukrán gáztranzit leállítása komoly nyomást gyakorol az európai gázárakra.

A szlovák kormányfő kiemelte:

az ukrajnai gáztranzit leállítása miatt az európai gázpiacról mintegy 13,5 milliárd köbméter gáz esik ki, ami rendkívüli mértékben megemeli a gáz európai árát, amely már most ötször magasabb, mint az Egyesült Államokban.

„Ez volt a fő ok, amiért csütörtökön Brüsszelben jártunk, ahol ezt jól tudják, s figyelmeztettem az Európai Bizottságot, hogy amennyiben nem teszünk azért, hogy egy bizonyos mennyiségű gázt továbbra is be tudjunk hozni Ukrajnán keresztül keletről, akkor olyan gázhiány és gázáremelkedés lesz Európában, amely véglegesen ellehetetlenít minket az Egyesült Államokkal és Kínával szemben”- hangsúlyozta Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök már korábban rávilágított, hogy

az ukrajnai gáztranzit leállítása az Európai Unió tagállamainak csak a gázárak növekedése következtében 60-70 milliárd eurós többletkiadást eredményez majd.

Az ukrajnai gáztranzit leállítása után kialakult helyzet rendezési lehetőségeiről csütörtökön Brüsszelben a bizottság képviselőivel is tárgyalt a pozsonyi kormány küldöttsége, a találkozón szakértői munkacsoport létrehozásáról született megegyezés.

Bár a brüsszeli találkozót annak zárónyilatkozatában mindkét résztvevő fél konstruktívnak minősítette, Robert Fico kilátásba helyezte, hogy amennyiben a munkacsoport igyekezetei nem vezetnek eredményre, akkor Szlovákia válaszintézkedéseket foganatosít majd Ukrajnával szemben, a többi között érvényesítheti vétójogát az uniós döntéshozatalban.

MTI/Felvidék.ma