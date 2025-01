Hudák Dávid: a legjobb ötben szeretnénk végezni 

A felvidéki futball hagyományosan bővelkedik tehetségekben. A pozsonypüspöki származású Hudák Dávid azok közé a labdarúgók közé tartozik, akik a karrierjüket Szlovákiában kezdték, majd Magyarországon folytatták pályafutásukat. A magyar másodosztályban szereplő Gyirmót FC csapatkapitánya tavaly érte el a százas mérkőzéshatárt a klub színeiben. Az interjú során többek között az eddigi karrierjéről, a csapata idei szezonjáról, valamint a magyar és a szlovák bajnokság közti különbségekről, illetve hasonlóságokról beszélgettünk.

A pályafutásod kezdetén Szlovákiában játszottál a Slovan, a DAC, valamint a Szakolca színeiben is, később Magyarországon az Újpest és a Mezőkövesd labdarúgója is voltál. 2019-ben igazoltál a győri Gyirmót FC csapatához, melyet azóta is erősítesz, és te vagy a klub csapatkapitánya. Milyen főbb különbségeket tapasztaltál a szlovák és a magyar bajnokság között?

Szerintem az összes labdarúgó, aki Szlovákiában és Magyarországon is egyaránt játszott, azt mondja, hogy alapjában véve a magyar labdarúgás és a magyar labdarúgó-bajnokság technikásabb, mint a szlovák legfelsőbb osztály. Szlovákiában azonban több a párharc, míg Magyarországon sokkal több a technikás játékos. Én ebben tapasztaltam a különbséget leginkább.

Tavaly elérted a százas mérkőzéshatárt a Gyirmót színeiben. Mit jelentett ez a mérföldkő számodra?

Nyáron lesz hat éve, hogy itt focizok Gyirmóton. Ennek nagyon örülök. Szerintem ez nagyon ritka, hogy egy játékos hat esztendőt tölt egy klubnál. Azt, hogy a százas határt elértem, sokat jelent számomra, mivel nagyon szeretek ebben a csapatban futballozni. A száz mérkőzést átléphettem volna sokkal korábban, ha nem jött volna közbe az a komoly betegségem, de így is örülök, hogy összejött a századik gyirmóti találkozóm.

Beszéljünk a csapat idei szezonjáról! A Gyirmót jelenleg a 11. helyen áll a magyar másodosztály tabelláján. Hogyan értékelnéd a csapat teljesítményét az őszi idényben?

Az első kilenc mérkőzés után vezettük a tabellát. Ezek az első mérkőzések jól alakultak, viszont utána nem tudom, hogy mi történt. Nagyon rosszul szerepeltünk. Mint csapat, nem vagyunk elégedettek az őszi szezonnal, mert a vége nagyon gyengén sikerült. Az utolsó hat mérkőzésen mindössze egy pontot szereztünk.

Most, hogy szünetel a bajnokság, miképp készül a csapat a tavaszi idényre? Sor kerül edzőtáborra?

Edzőtábor nem lesz, itthon fogunk felkészülni. Felkészülési mérkőzésekkel hangolódunk a tavaszi idényre. Most szombaton Bős csapatával játszunk, majd Zalaegerszeg, Kozármisleny és Ajka csapatával is megmérkőzünk. Ők lesznek az ellenfeleink, de edzőtáborba nem készülünk.

Milyen célokat tűzött ki a csapat maga elé az idény hátralévő részére? Melyek a legfontosabb tervek a tavaszi szezonra?

A szezon előtt azt mondtuk, hogy az első ötben szeretnénk végezni. Jelenleg a 11. helyen állunk, tehát minél több pontot szeretnénk szerezni, és minél jobb helyen tervezünk a tabellán végezni. Ha lehet, akkor az első ötben. A fő célunk az lesz, hogy az őszi szezont kijavítsuk, és jobban szerepeljünk.

Csapatkapitányként miképp kezeled a pályán belüli és kívüli konfliktusokat?

Én nem vagyok az a túlságosan konfliktusba keveredő játékos. Nem szoktam ezekbe nagyon belemenni. Maximum, ha a fiatalabb játékosok kérnek tőlem segítséget, akkor tanácsot adok nekik, hogy mit csináljanak. Konfliktuskerülő vagyok, de ha a játékvezetővel nem értünk egyet, akkor odamegyek hozzá és megbeszélem vele a dolgokat.

2016 óta kizárólag Magyarországon futballozol. Mennyire követed nyomon a szlovák labdarúgó-bajnokság aktuális eseményeit?

Nyomon követem a volt csapataim, a Slovan, a DAC, illetve a Szakolca mérkőzéseit. Pár mérkőzést meg is szoktam tekinteni. Ha derbi van, például Slovan–DAC, vagy Slovan–Nagyszombat, azokat sosem hagyom ki. Nagyon szeretem ezeket a találkozókat.

A szurkolótáborokat figyelembe véve, miben látod a különbséget a két bajnokság között?

Én játszottam többek között Újpesten is. Ha megnézzük a Ferencváros és az Újpest szurkolótáborát egy derbin, akkor az körülbelül olyan, mint egy Slovan–Nagyszombat összecsapáson. Magyarországon van nagyjából három olyan csapat, amelyeknek nagyon jó szurkolótábora van. Ezek a szurkolótáborok ugyanolyan vehemensek, mint az egyes csapatok rajongótáborai Szlovákiában. Ebben a tekintetben hasonló a helyzet a két bajnokságban, de szerintem Magyarországon több csapatnak is van olyan szurkolótábora, akik gyakrabban kijárnak a mérkőzésekre. Viszont akadnak olyan csapatok is, amelyeknek nincs, vagy csak nagyon kicsi szurkolótáboruk van, ám így is jól szerepelnek a bajnokságban.

Milyen gyakran látogatsz haza a Felvidékre?

Minden hónapban egyszer vagy kétszer igyekszem a szüleimhez hazalátogatni. Ők most Somorja mellett, Gútoron laknak, ami nincs messze Győrtől. Körülbelül ötvenperces autóút. Az édesapám kapusedző a dunaszerdahelyi női csapatnál. Oda is járok mérkőzésekre. A felvidéki kapcsolatokat továbbra is fenntartom.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma

Fotó: Hudák Dávid archívuma