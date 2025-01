A PS az ukrán érdekeket a szlovák érdekek elé helyezi

Az ellenzéki Progresívne Slovensko (PS) képviselőinek kijevi látogatása azt mutatja, hogy vakon és kritikátlanul Ukrajna oldalán állnak, az ukrán érdekeket a szlovák érdekek elé helyezik – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő, és pártérdekeket szolgálónak minősítette a pénteki látogatást.

„A PS képviselői valahogy elfelejtették hozzátenni a kijevi látogatásról szóló beszámolójukhoz, hogy megígérték Zelenszkij elnöknek, ha sikerül magukhoz ragadniuk a hatalmat, támogatni fogják Ukrajna NATO-tagságát és az Oroszország ellen harcoló nyugati fegyveres erők részeként a szlovák csapatok is jelen lesznek Ukrajna területén. Mind a két dolog szöges ellentétben áll Szlovákia érdekeivel” – áll Robert Fico közleményében, amelyet a kormányhivatal sajtóosztálya juttatott el a TASR hírügynökséghez.

Šimečka találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Michal Šimečka, az ellenzéki PS elnöke pénteken a PS több politikusával együtt Kijevbe látogatott.

Šimečka, Ivan Korčok és Tomáš Valášek mellett tagja volt a küldöttségnek Beáta Jurík és Lucia Plaváková parlamenti képviselő is.

A PS elnöke elmondta, az ukrán elnök érdekelt a jó kapcsolatokban és az együttműködésben.

Közösségi oldalán a PS elnöke így nyilatkozott:

„Becsületes munka és párbeszéd, nem pedig kiabálás és támadások a partnereink ellen. Így szeretnénk politikát csinálni az emberekért Szlovákiában. Azért vagyunk Kijevben, hogy kinyissuk azokat az ajtókat, amelyeket Robert Fico becsukott. Beszélgetéseink alapján egyértelmű, hogy Ukrajna készen áll a párbeszédre az energetika területén is. Ön következik, miniszterelnök úr.

Üzenetet hoztam Szlovákia számára. Ukrajna nagyra értékeli a támogatásunkat, és érdekelt a lehető legjobb kapcsolatok és együttműködés kialakításában – beleértve az energetikát is. Készen áll a tárgyalásokra. Pontosan erre szólítom fel most Robert Ficót. Sikerült újra kinyitnunk azokat az ajtókat, amelyeket Fico miniszterelnök teljesen feleslegesen csapott be agresszív támadásaival. Ahelyett, hogy dolgozott volna, Moszkvába ment meghajolni egy diktátor előtt, és semmit sem intézett az emberek érdekében Szlovákiában. Mi, a PS, másképp politizálunk. Becsületes munka és tárgyalások – ez az út, amely jobb életet hozhat az embereknek Szlovákiában.

Miniszterelnök úr, a sértések helyett menjen Kijevbe és tárgyaljon – az ajtók nyitva állnak.”

***

Fico és Zelenskij kedden találkozhatnak

Robert Fico korábban azt javasolta Zelenszkijnek, tárgyaljanak Szlovákiában, az ukrán határ közelében. Zelenszkij az X közösségi hálón röviden azt válaszolta, tárgyalhatnak, de Fico pénteken utazzon Kijevbe. Tibor Gašpar (Smer-SD), a parlament alelnöke kijelentette, Zelenszkij „államférfihoz nem méltó módon” reagált Fico levelére.

Fico a nyílt levelében megismételte, hogy az Ukrajnán keresztül Szlovákiába és más országokba irányuló gáztranzit leállítása jelentős károkat okoz Ukrajnának, Szlovákiának és az Európai Uniónak is.

Fico csütörtökön, január 16-án megerősítette, újabb időpontot keresnek a Zelenszkijjel való találkozóra. Találkozót javasol Zelenszkijnek jövő kedden Davosban a világgazdasági fórumon.

***

Zelenszkij minden áron nyomást akar gyakorolni Oroszországra

„Készek vagyunk segíteni a szlovák embereknek az energiastabilitás és az energiabiztonság elérésében. Nagyon fontos számunkra, hogy meghalljuk a szlovák nép jelzését, és az is, hogy

Önök támogatni fognak bennünket, ukránokat az EU és a NATO felé vezető utunkon.

Ez kulcskérdés számunkra a háború és a biztonsági garanciák miatt, hiszen ez utóbbiak nagyon fontosak számunkra” – hangsúlyozta az ukrán államfő.

Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az Oroszország által kirobbantott háborúban az ukránok nemcsak hazájuk, hanem egész Európa jövőjéért küzdenek. „Most pedig különösen fontos, hogy továbbra is

minden lehetséges módon nyomást gyakoroljunk az agresszor államra,

hogy igazságos és tartós béke megteremtésére kényszerítsük” – szögezte le Zelenszkij.

(mti, tasr, FB/Felvidék.ma)