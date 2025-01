Irány az EU – politikai ellenfelek nélkül

Néha igenis a szomszédba kell menni, ha valaki egy helyre kis banánköztársaságot szeretne belülről megnézni. Igaz, erre voltak alkalmasabb idők is, még a háború előtt. Ukrajnát akkor is ugyanez a tehetséges színész vezette – és ugyanennyire velejéig korrupt és romlott volt a rendszer, mindegy, hogy Julija Tyimosenkónak, vagy Denisz Smihalnak hívták épp a miniszterelnökét.

Mint az köztudott, Volodimir Zelenszkij elnöki mandátuma lejárt, választásokat azonban nem írtak ki, hivatkozva a hadiállapotra. Amit minden jóérzésű ember nyilván el tud fogadni, hogy aligha lehet választást tartani egy olyan országban, melyet éjjel-nappal lőnek.

Ez még akkor is így van, ha közben az elnök járja a világot, nem hiányozhat egyetlen terített asztaltól sem – kivéve, ahol a békéről lenne szó. De most nem is ez a lényeg.