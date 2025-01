Az egészségügyi reform stabilitást, biztonságot hozhat a szlovák egészségügyben

A tegnapi kormányülésre való reagálásként tartott ma sajtótájékoztatót Merre tart a szlovák egészségügy? címmel a Magyar Szövetség pozsonyi székházában a párt elnökségi tagja, a téma szakpolitikusa, Viola Miklós sebészorvos, Nyitra megye egészségügyi bizottságának elnöke.

Mint mondta, a kormány két ízben is összeült, hogy a decemberben az egészségügyi minisztérium és az orvosi szakszervezet között elfogadott megállapodást a parlament elé terjesszék és törvényi szintre emelhessék. Viola Miklós pozitívumként értékelte, hogy a tárgyalásokba bevonták a gazdasági minisztériumot is annak érdekében, hogy a reformok hátterének a biztosítására forrásokat is találjanak.

A 40 órás munkahét 37,5 órára való csökkentése kapcsán megjegyezte, sok kórházban már jelenleg is érvényben van ez a heti óraszám.

„Ez tulajdonképpen csak egységesítené az egészségügyi intézményeket. Orvosi szemmel nem látom, hogy ettől emelkedne az orvoshiány”

– tette hozzá.

A reform értelmében az egészségügyi intézmények belső auditjára vonatkozó javaslat kapcsán úgy fogalmazott, az auditok elvégzése azért fontos, hogy országosan áttekinthető legyen, vannak -e tartalékok, amelyekből esetlegesen pénzforrásokat is felszabadíthatnak a reform végrehajtásához – vélekedett.

„Az egészségügyi dolgozók nyugalmat szeretnének a munkahelyükön, a bizonytalanság senkinek sem jó. A betegek és az egészségügyi személyzet számára is a legfontosabb a stabilitás”

– mondta Viola Miklós, aki most lát arra reményt, hogy a reformok nagyobb fordulatot vehetnek. Hozzátette, azok megvalósításában fontos lenne, hogy kormányokon átívelően, zavartalanul lefolyhassanak.

Az orvoshiány kapcsán leszögezte: Szlovákiában elegendő orvost képeznek ki. „A probléma az, hogy a végzett orvosok 40–50 százaléka külföldön keres állást. Az orvosi egyetemek 5. és 6. évfolyamába járó hallgatókat már megkeresik a külföldi klinikák, mivel az orvosképzés magas színvonalú az országban. Megjegyezte, ez a folyamat már 2010 óta tart és a reform kínálhat rá megoldást.

A Magyar Szövetség szakpolitikusa szerint a fiatal orvosok körében a jelenleg is tartó helyzet bizonytalanságot okoz. „Ha az egészségügyi reformnak meglesznek az első eredményei, a fiatalok is másképp fogják látni a jövőjüket és itthon maradnak” – vélekedett.

Szalai Erika/Felvidék.ma