A gyógyszerek közel tizenhét százalékát teljes egészében a betegek térítik

Bár a mai nap folyamán megoldódott az e-receptek ügye (mától ismét az összes gyógyszer felírható lesz elektronikus úton), ennek ellenére érdekes adatokat tudhattunk meg ma reggel a Pátria Rádió Reggeli című adásában Viola Miklós sebésztől, akit Bábel Ivett kérdezett. A Magyar Szövetség elnökségi tagja, Nyitra megye egészségügyi bizottságának elnöke már a beszélgetés elején leszögezte: statisztikai adatok alapján a gyógyszerek közel tizenhét százalékát nem téríti a biztosító.

„Ez egy nagyon nagy szám” – vélekedett, hozzátéve, hogy ezek között a gyógyszerek között vannak olyanok is, amelyeket szívbetegek, asztmások vagy a reumában szenvedők használnak, de számos olyan gyógyszer is szerepel közöttük, amelyeket allergiás megbetegedések kezelésére használnak, vagy nőgyógyászati betegségekre.

A sebész arra is rámutatott, miért fontos kiírni – akár papíralapon is – azokat a gyógyszereket, amelyeket nem térít a biztosító.

„Fontos, hogy minden gyógyszernek számító készítményt az orvosok kiírjanak elektronikus, vagy akár papíralapú recept formájában is, mert így ezek a gyógyszerek bekerülnek a betegkártyába, amelyet elérnek a szakorvosok is. Ezáltal tudomást szereznek arról, hogy a beteg milyen gyógyszereket szed.

Ez a rendszer megakadályozza, hogy kétszer kiírják ugyanazt a gyógyszert más-más orvosnál, ezzel spórol is a rendszer” – magyarázta. Az elektronikus receptek pozitívumaként kiemelte, jelentősen csökkentette a várakozási időt a rendelőkben, és az orvosok számára is pár perces munkává tette a receptírást.

Viola Miklós újfent hangsúlyozta, a gyógyszerek tizenhét százalékát téríti kizárólag a beteg, ami szerinte nagyon magas szám. „Ezt a számot kell csökkenteni, és el kell érni, hogy ezen gyógyszerek finanszírozásába jobban beszálljon az egészségügyi biztosító. A páciensek ugyanis azt észlelik, hogy hétről hétre egyre több pénzt kell otthagyniuk a gyógyszertárakban”.

Mint ismert, egy jogalkotási hiba miatt 2025 január elsejétől az orvosok kizárólag papíralapú receptek formájában írhatták fel azokat a vényköteles gyógyszereket, amelyeket az egészségbiztosítás nem fedez. Mind az orvosok, mind a pácienseik körében komoly felzúdulást okozott ez a „visszalépés”. Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter jogi és adminisztratív problémákra hivatkozott, amelyeket végül január 10-ére megoldottak. A felelős miniszter elnézést kért az érintettektől a kellemetlenségekért.

Viola Miklóst arról is kérdezte a Pátria műsorvezetője, mit gondol az ilyenfajta hanyag törvényalkotásról, amelynek a várható negatív következményeire már decemberben felhívták a figyelmet egyes ellenzéki pártok. A sebészorvos szerint hibák a törvényalkotási folyamatba is bekerülhetnek, ám mielőtt aláírásra kerülnek az egyes jogszabály- és törvénymódosítások, azokat az államfői hivatalnak is át kell néznie. Mint mondta, őt leginkább az lepte meg, hogy a jogszabály dupla ellenőrzése sem küszöbölte ki a problémát.

BN/Felvidék.ma