Nagyszombat megye és a Dél-morvaországi megye közösen újítja fel az összekötő hidat

Közvetlenül a helyszínen találkoztak a Nagyszombat és a Dél-morvaországi megye képviselői, hogy meggyőződjenek arról, hogy az M1644 Brodské-Lanžhot közötti híd lezárása után az elterelő utakat megfelelően megjelölték-e és azok biztonságosak-e valamennyi közlekedő számára. Ugyanakkor megtárgyalták a további együttműködés lehetőségeit is.

Jozef Viskupič Nagyszombat megye elnöke megerősítette, hogy Szlovákia egész területén kritikus a hidak állapota, és a helyzet kellő odafigyelést igényel a kormány részéről. Elmondta, hogy régóta figyelmeztet a veszélyes helyzetre és követeli a kormány gyors megoldását.

„A Dél-morvaországi megye képviselőivel és további munkatársakkal tudatosítjuk a Brodské-Lanžhot közötti híd jelentőségét a határok közötti közlekedés szempontjából.

A cseh kollégákkal a helyszínen találkoztunk és megtárgyaltuk a közös munkát, mert a híd mindkét országhoz hozzátartozik. Elfogadtuk a megfelelő intézkedéseket, hogy minél kevesebb gondot jelentsen a híd lezárása, a forgalom elterelése a lakosság számára.

Jozef Ráž közlekedési minisztert felkértem, hogy intézkedjen a D2-es út érintett szakaszának ingyenessé tételéről. Jelenleg az ő álláspontjára várunk. A cseh fél ugyancsak kész fizetésmentessé tenni az őket érintő szakaszt, ezt a Dél-morvaországi megye alelnöke már megerősítette” – fejtette ki Jozef Vískupič azzal, hogy Nagyszombat megye a teljes felújításban együttműködik a cseh féllel. A cseh fél biztosítja a projekt előkészítését, ezt követően döntenek a további munkálatokról.

A találkozón döntés született mindkét fél részéről a részletes tervekről, az engedélyezési intézkedésekről, a közbeszerzésről, majd a felújítás megvalósításáról.

Az illetékes szervek most megkezdték az intézkedéseket az M1644 Brodské-Lanžhot közötti híd teljes lezárásáról, illetve a II. osztályú út lezárásáról a kerékpárosok és gyalogosok részére is. Az elterelő út a II. és III. osztályú utakon Jókútról Halicson keresztül vezet Csehországba. Az utasok használhatják a vonatközlekedést, illetve a D2-es útszakaszt is,

(BM/trnava-vuc.sk/Felvidék.ma)