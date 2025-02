Kiértékelte az elmúlt évét a Csemadok Zselízi Alapszervezete

Folytatva az elmúlt évek lendületét, 2024-ben is produktív évet zárt a Csemadok Zselízi Alapszervezete – mutatott rá facebook-bejegyzésében a Csemadok Zselízi Alapszervezete. Mint írták, az év folyamán 21 saját rendezvényt valósítottak meg összesen, emellett további 14-ben társszervezőként vettek részt.

Ezek között találhatóak voltak kulturális és irodalmi rendezvények, megemlékezések, közösségépítő alkalmak, hagyományőrzések, sportesemények, nótaestek, de voltak idegenforgalmi, turisztikai, helytörténeti és gasztro tematikájú rendezvények is, sőt szemétszedés is. Az ősz folyamán például egy könnyűzenei fesztivált is szerveztek a városi parkban, de társszervezői voltak a legnagyobb hagyományú felvidéki népművészeti seregszemlének, a tavaly 58. alkalommal megrendezett Országos Népművészeti Fesztiválnak is.

„Szoros együttműködést fejtettünk ki az év folyamán a Sacher Polgári Társulással, a Tiszta Forrás Alappal, a Torma Gábor Egyesülettel, a zselízi városi hivatallal és az önkormányzattal, a Kincső Néptáncegyüttessel, az Őszirózsák énekcsoporttal, a Franz Schubert Vegyeskarral, a helyi alapiskolával, gimnáziummal, óvodával és bölcsődével, és természetesen a református és a katolikus egyházzal” – sorolta a partnereket Sárai András, a helyi szervezet elnöke.

Hozzátette: „Tevékenységeinket megannyi pályázati forrásból és tetemes önrészből valósítottuk meg az év folyamán. Pályáztunk Nyitra Megyéhez, a Kissebbségi Kulturális Alaphoz, a Bethlen Gábor Alaphoz, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, a Nyugat-szlovákiai Villamosművekhez, és még sok egyéb helyre.”

A sok aktivitás mellett ugyanakkor a történelmi székházon is fontos munkálatok zajlottak. Ezzel kapcsolatban Kepka Márk, a Sacher PT elnöke nyilatkozott. Rámutatott, hogy bár évtizedek óta alig van év, hogy ne építenének, szépítenének valamit Zselíz egyik legikonikusabb, történelmi épületén, de pár éve eldöntötték, hogy a „mit elvettek a századok, lemossuk a gyalázatot” jegyében visszaállítják az eredeti arculatát a patinás épületnek. „Elképzelésünket ismét Magyarország Kormánya karolta fel, aminek köszönhetően a történelmi rész tetőszerkezetét, arculati elemeit, a homlokzatot és a kerítés egy részét is sikerült az eredeti állapotba visszaállítanunk” – húzta alá.

A zselíziek proaktivitását továbbá jól szemlélteti, hogy a közösségi felületeiken 159 post jelent meg 2024 folyamán, ami több mint 15 ezer interakciót eredményezett. Emellett tevékenységükről megjelent számos cikk is különböző nyomtatott és online sajtóorgánumokban, illetve több TV- és rádióriport is magyar és szlovák csatornákon.

„Ezzel a lendülettel fordultunk rá 2025-re, ahova kicsit se lassítva idén is legalább ennyi tevékenység van betervezve, és talán még a korábbiaknál is nagyobb tervek megvalósítása célul kitűzve… Tartsanak velünk idén is! Kérjük, kölcsönösen támogassák tevékenységünket, segítsük egymást, hogy magyar életet, magyar kultúrát és magyar jövőt alkothassunk együttesen közösségünknek! Isten minket úgy segéljen!” – nyomatékosított Sárai András.

Csonka Ákos/Felvidék.ma