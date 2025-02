Közel 100 ezer embert ért el 2024-ben a zselízi Sacher Polgári Társulás

Kiértékelte a 2024-es évét a zselízi Sacher Polgári Társulás, amely a világhírű torta zselízi kötődéseire alapozva ápolja a kultuszt. A zselízi sacherosok 2016-os alakulásuk óta számos szakmai tevékenységet valósítottak meg, amivel egyre szélesebb körű az ismertségük.

Fő mozgatói az Esterházy-kastély melletti történelmi épület, a Sacher-ház eredeti állapotába való visszaállításának, illetve nem titkolt céljuk minél kiterjedtebb idegenforgalom építése.

Saját bevallásuk szerint már önmagában ez a téma is olyan volumenű, mely a világbrand révén hatalmas potenciállal rendelkezik,

ami mellé társul a kastély, az Esterházy-örökség, a Franz Schubert-hagyaték, illetve a katolikus templom világegyedi, középkori freskói. Ez így együtt olyan komplex turisztikai desztinációt alkot, ami óriási lehetőségeket rejt magában.

„A 2024-es év folyamán 8 saját rendezvényt valósítottunk meg, további kilencben pedig társrendezői szerepben vettünk részt. A saját rendezvényeink közt voltak kamarakoncertek a Sacher-pincében SacheRock néven, de voltak irodalmi estek, tortakóstolók és tortabemutatók is. Míg társszervezőként számos könyvbemutatót, előadást és idegenvezetést tartottunk érdeklődőknek” – ecsetelte Kepka Márk, a társulás elnöke.

„Összesen 22 cikk jelent meg tevékenységünkről szlovák és magyar nyelven, nyomtatott és online formában. További 16 cikkben pedig említés esett rólunk. Ezek mellett 3 tévériportot (M1, STV, Markíza) és egy rádióinterjút (Pátria) forgattak rólunk. A Facebook-oldalunkon 39 post jelent meg, amire több mint 41 600 interakció érkezett (like, megosztás, komment, videó megtekintése stb.)” – mutatott rá.

Mint közreadták, a rendezvényeiken személyesen hozzávetőleg 700 ember vett részt. Közvetve pedig a közösségi oldalon, cikkeken, TV- és rádióriportokon keresztül közel 160 ezer megtekintést produkáltak, ami azt jelenti, hogy közel 100 ezerre saccolható az egyéni eléréseink száma.

A forrásszerzéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy a tavalyi év folyamán tevékenységeikre négy pályázatot nyújtottak be Nyitra Megye Önkormányzatához, a Magyarország Kormányához tartozó Bethlen Gábor Alaphoz, a szlovák kormány alá tartozó Kisebbségi Kulturális Alaphoz (KultMinor), illetve a Nyugat-szlovákiai Villamosművekhez (ZSE) 8500 euró értékben.

A számos tevékenység mellett ugyanakkor a 2024-es év mérföldkőnek is számított a Sacher-ház (más néven Magyar Ház vagy Csemadok-ház) felújítása szempontjából is.

„Bár Zselíz egyik legikonikusabb történelmi épületének felújítása és szépítése évtizedek óta folyamatosan zajlik, néhány éve elhatároztuk, hogy visszaadjuk eredeti arculatát. Elképzelésünket ismét Magyarország Kormánya támogatta, ennek köszönhetően sikerült helyreállítanunk a történelmi rész tetőszerkezetét, a homlokzatot, az arculati elemeket, valamint a kerítés egy részét is” – részletezte a történész.

„Ezzel a lendülettel vágtunk neki 2025-nek is, amikor továbbra sem lassítunk – idén is legalább ennyi programot terveztünk, sőt, még nagyobb célokat tűztünk ki magunk elé. Csatlakozzanak hozzánk idén is! Támogassuk egymás munkáját, hogy megismertessük a nagyvilággal, hogy a Sacher név bizony Zselízhez is büszkén kötődik” – tették közzé közösségi oldalukon a helytörténészeket tömörítő egyesület tagjai.

Csonka Ákos, Felvidék.ma