Somorjáról indulva kel hódító útjára térségünkben a világhírű gyertyafényes koncertek sorozata

A világ számos nagyvárosában hatalmas sikert arató gyertyafényes koncertek végre a mi régiónkba is megérkeznek. A Magic of Candles Concerts egyedülálló koncertélményt kínál, amely Somorján veszi kezdetét, majd tovább folytatódik Szencen, Dunaszerdahelyen, Diószegen és Győrben.

A gyertyafényes koncertek koncepciója világszerte hatalmas népszerűségnek örvend. A Candlelight Concerts by Fever már több mint 3 millió nézőt varázsolt el New Yorktól Párizsig és Tokióig – most pedig elhozzuk ezt az élményt a hazai közönség számára is! A varázslatos atmoszféra, a gondosan válogatott zenei repertoár és a meghitt hangulat garantáltan felejthetetlenné teszi az estét.

A Magic of Candles Concerts nem csupán egy koncertsorozat, hanem egy utazás az érzelmek és a zene világába.

A Rigoroso vonósnégyes előadásában a klasszikus mesterművek és ikonikus filmzenék csendülnek fel egy olyan előadásban, amely garantáltan magával ragadja a közönséget.

A Magic of Candles Concerts különlegessége nem csupán a kiváló művészi előadásban rejlik, hanem abban is, ahogyan a vizuális élmény és a zene tökéletesen kiegészíti egymást. A gyertyák fénye nem csupán dekoráció – maga a fény válik a koncert egyik főszereplőjévé. A vibráló, meleg árnyalatok, a táncoló fények és a zene együtt teremtik meg azt az atmoszférát, amely már világszerte milliókat ejtett rabul.

A világ egyik legnépszerűbb koncertformátuma a klasszikus és modern zenei élményt egyedülálló vizuális atmoszférával ötvözi. Ez az új koncertforma most végre a mi térségünkben is elérhetővé válik!

A klasszikus zene szerelmesei és a filmzenék rajongói egyaránt megtalálják kedvenceiket – Bach, Vivaldi, Beethoven és Chopin művei mellett Hans Zimmer, Ennio Morricone és Ludovico Einaudi filmzenéi is felcsendülnek.

A több száz gyertya meleg fénye nem csupán a látványt emeli új szintre, hanem segít elmélyíteni az élményt.

Ahogy a világ más részein is tapasztalták, a közönség gyakran így írja le ezt az élményt: „Mintha egy másik világba csöppentünk volna – a gyertyák fénye és a zene tökéletes harmóniát alkot”. A zenei élményt a professzionális és elismert Rigoroso vonósnégyes előadása teszi teljessé, akik szenvedéllyel és kivételes tehetséggel interpretálják a műveket.

A gyertyafényes koncertek egy olyan kikapcsolódást nyújtanak, amely a mindennapi rohanásból kiszakítva egy másik dimenzióba repíti a közönséget.

Koncerthelyszínek és időpontok

Somorja – március 9. | Nagyboldogasszony-plébániatemplom

Szenc – nárcius 16. | Zsinagóga

Dunaszerdahely – március 20. | Csallóközi Múzeum

Diószeg – március 23. | Inovatech

Győr – március 30. | Győr, Zsinagóga

A koncertsorozat minden állomása egyedi és különleges helyszínen kerül megrendezésre, ahol a gyertyák meleg fénye és a zene harmóniája magával ragadja a közönséget.

A jegyek már elővételben kaphatók a www.predpredaj.sk oldalon.

Sajtóanyag/Felvidék.ma