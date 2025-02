Szemétégető létesül a gyógyfürdő szomszédságában?

A Korponai járásban található Teszér település határában hulladékégető építését tervezik. Azonban az önkormányzat és a környező falvak is ellenzik az évi 130 ezer tonna kapacitású hulladék elégetésére tervezett beruházást. A leendő létesítmény alig pár kilométerre lenne a gyűgyi gyógyszállóktól s félő, hogy a gyógyvízforrásra is hatással lenne az égető. A környező önkormányzatok mellett a turizmusban ténykedő szervezet, vállalkozók, civilek is ellenzik a tervek megvalósítását.

A tervek szerint a kassai Granya vállalat valósítaná meg az Energetikai ReUse Központ projektjét. A hulladékégető háztartási és ipari hulladék újrahasznosítása mellett a nem hasznosítható szemét elégetésére fókuszálna. A beruházást több tucatnyi munkahelyet jelentene a járásban.

A nagy kapacitású égető éves szinten akár 130 ezer tonna hulladék megsemmisítésére is képes lenne. A magánterületen épülő hulladékégető összértéke eléri a 120 millió eurót.

A beruházásnak több ellenzője is van. Korábban már online petíciót is indítottak a beruházással szemben. A civilek kezdeményezéséről ITT írtunk.

Most újra szerveződnek. Mint a gyűgyi Csillag Hotel közösségi oldalán olvasható: nem engedhetjük, hogy ilyen beruházás megvalósuljon Gyűgytől öt kilométerre. Hozzátették, a február elejei teszéri lakossági fórumon is felszólaltak, kifejezve nemtetszésüket. Mivel Teszér a Korponai járás szélén található, így a fórumon az említett járás falvai mellett a Lévai járás egyes településeinek vezetői is részt vettek. A lévai járásbeli falvak is a nemtetszésüket fejezték ki – számol be a mylevice.sme.sk helyi hírportál.

Az említett fórumon kifejtették, hogy az építkezés a besztercebányai területrendezési tervvel sincs összhangban.

Jelentős szőlészettel rendelkező mezőgazdasági területen jönne létre az égető. Mindamellett a terület a gyűgyi gyógyvízforrás védett területe is

– olvasható a bejegyezésben.

A környezetre gyakorolt negatív hatás mellett a megnövekedett teherforgalomra is felhívták a figyelmet. Az alig nyolcszáz lelkes község nemzetközi, Budapestet Zólyom és Besztercebánya érintésével Krakkóval összekötő főút mentén található. A forgalom eleve jelentős, az égető meglétével ez fokozódna.

Kifogásolják továbbá, hogy a befektetőnek ez lenne az első ilyen jellegű beruházása. Nincs tapasztalata, ugyanakkor nem hallgatják meg a helyi és a környékbeli települések képviselőit – fogalmaz a közlemény. Emellett úgy vélik, nem voltak körültekintőek a terepkutatásnál, előzetes vizsgálatoknál.

A befektető egyik legnagyobb hibája, hogy nem kérte ki a Gyógyvizek és Ásványvízforrások Felügyeletének véleményét – szögezi le a közlemény.

A civilek összefogása ezért arra kéri a Granya vállalatot, hogy gondolja át a projekt kivitelezését és egy kedvezőbb helyre telepítse át, ahol hatékonyabban tudja majd működtetni a létesítményt.

A teszéri önkormányzat is bírálja a projektet, s a környezetvédelmi minisztériumhoz fordult panaszával. Február 21-ig a nyilvánosság elküldheti írásos véleményét a minisztérium környezeti vizsgálati és engedélyeztetési részlegének környezeti hatásvizsgálati osztályára.

A civilek és az önkormányzatok féltik a gyönyörű környezetüket, a borvidéket.

S nem utolsósorban védik a gyógyforrást, a nemzetközileg ismert gyógyfürdőt, mely a szélesebb környék számára biztosít megélhetést.

Mindazonáltal Teszér határában csodás természeti kincsekre bukkanhatunk. Többek között megtekinthetjük a Teszér-szorost, amely védett természeti területnek számít. Ezen turistalátványosságokat is negatívan érintené az égető megépülése.

Pásztor Péter/Felvidék.ma