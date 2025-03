A Hunyadi sorozat nagy előrelépés a magyar mozgókép történetében

A Hunyadi sorozat nagy előrelépés a magyar mozgóképágazatban – hangsúlyozta Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a produkció sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten.



A kormánybiztos felidézte, hogy a projekttel kapcsolatos döntéshozatal nehéz periódus volt, mivel szuperprodukcióról volt szó: egy tízrészes sorozatról, nemzetközi koprodukcióban, aminek a költségvetése nem tudott volna összeállni csak a Nemzeti Filmintézet támogatásából.

A producerek, Robert Lantos és Kriskó Tibor, valamint az egész alkotógárda mélyen átérezte annak a felelősségét, hogy Hunyadi Jánosról az elkövetkezendő pár évtizedben valószínűleg nem fog másik produkció készülni – emelte ki.

„Ilyen méretű, ilyen erejű történetmesélés nem volt még a magyar mozgókép történetében”

– jelentette ki a kormánybiztos, majd hozzátette, hogy a forgatás során a stáb sok olyasmit hajtott végre, amire magyar produkcióban, Magyarországon még sosem volt példa.

Arra is kitért, hogy a Hunyadi nem Magyarországra készült. Úgy fogalmazott: a külföldi partnerek és sztárok részvétele azt ígéri, hogy a sorozatot sokan fogják megnézni, hiszen a magyar sztárok mellett a külföldiekre is kíváncsiak a honfitársaik többek között Ausztriában, Németországban, Szerbiában, Törökországban és Olaszországban. Hívószó lesz, hogy ebben a sorozatban ott vannak az övéik is – mondta.

A magyar és külföldi színészek közös játékából olyan sorozat született, amelyet büszkén helyezünk oda, ahol a Magyarországon készült legnagyobb sorozatok vannak, mint a Borgiák vagy a Vaják

– jegyezte meg.

Elmondta, a magyar mozgóképágazatban több mint húszezer ember dolgozik, akik eddig főleg külföld felé bizonyítottak, hiszen a világ legnagyobb rendezői, producerei járnak Budapestre forgatni.

„Végre a kezünkben volt egy olyan forgatókönyv, ami azt ígérte, hogy egy magyar tartalmat ebben a fantasztikus környezetben úgy lehet elmesélni, hogy azt világszerte megértsék”

– fűzte hozzá Káel Csaba.

A Hunyadi című, tízepizódos sorozat az Európa-szerte híres magyar hadvezér, Hunyadi János életét, sorsfordító csatáit és magánéletének fordulópontjait meséli el, emellett bemutatja Magyarország és a korabeli Európa hatalmi viszonyait és politikai csatározásait. Rendezői az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm osztrák filmrendező, valamint Szász Attila, Nagypál Orsi és Lengyel Balázs.

Nemzetközi premierje nagy szakmai elismerést váltott ki a világ legfontosabb televíziós és filmes rendezvényén, a MIPCOM Cannes szakmai fórumán. Ez az első hazai projekt, ami a világ egyik vezető filmes vállalatával, a Beta Film GmbH-val közösen készült.

A sorozat március 8-án dupla résszel debütál a TV2-n, majd március 9-én, vasárnap 21 órakor a harmadik epizóddal folytatódik, a további részek pedig szombat esténként lesznek láthatók a csatorna műsorán.

MTI/Felvidék.ma