Kószó András zászlói tűnnek fel a Hunyadi című sorozatban

Kószó András és cége főleg egyedi zászlókat készít. Kézzel festett és hímzett zászlókat alkot. A március 8-án induló Hunyadi című sorozat több mint 150 zászlója is az ő keze munkáját dicséri, ezt megelőzőn már legalább 15 hollywoodi filmhez gyártott zászlókat.

Magyarországon több mint 1500 önkormányzatnak dolgozik, mellette intézményeknek, múzeumoknak, a honvédségnek, váraknak. Keze alól kerülnek ki csapatzászlók például tűzoltócsapatoknak, de emellett restaurál is zászlókat, ha ez nem lehetséges, akkor pedig másolatot készít róluk.

Ugyanakkor a filmes világ is felfigyelt munkásságára.

„Pár éve kaptam az első filmes felkérést a Vörös veréb című filmhez, amihez orosz és CIA-zászlókat kellett gyártanunk, viszont a rendező akkor még nem ismerte a munkánkat, így több helyről, más országból is megrendelte a zászlókat a filmhez. De hamarosan jött a levél, hogy a külföldön gyártott zászlók a kukába kerültek és a miénk toronymagasan jobb minőségű” – nyilatkozta a kezdetekről Felvidék.má-nak Kószó András.

Mint megtudtuk, ezután már folyamatosan kapták az újabb filmekhez a megrendeléseket. Úgy, mint a Terminator 6 esetében, ahol az alkotó részt vett a forgatáson is Komáromban és a különböző jeleneteknél ő maga rakta fel a zászlókat.

„Hihetetlen élmény volt a színészekkel, rendezővel találkozni. Ezután jöttek újabb filmek, pl. a Radiioctive, Songs of Names, Stockholm Bloodbath, s a netflixes sorozat a Milliárd dolláros forráskód stb… Tavaly az új Ryan Reynolds-os Mayday-hez is dolgoztam és a Johnny Depp fémjelezte Modihoz is. De, mind közül a kedvencem a Hunyadi!” – újságolta el a Felvidék.ma érdeklődésére.

Kifejtette, több, mint 150 zászlót készített a filmhez mind a magyar, mind a török oldalra.

Kószó András jutai műhelyében Hunyadi mellett Újlaki Miklós, Rozgonyi Mária, Tanczin, Kapisztrán János zászlói is különböző méretekben, huszita zászlók, a török oldalra janicsár, oszmán zászlók készültek.

„Sokszor megkaptuk a megrendelést hétfőn, hogy szerda estére már jönnek is értük, nagyon rövid határidőkkel kellett dolgoznunk, sokszor éjszakába nyúlóan. Ezek után még a zászlókat antikolni is kellett, amit legtöbbször már a filmes csapat végzett el, mert nem volt rá idő” – árulta el Kószó András.

Elmondta, nagyon nagy megtiszteltetés volt számára, hogy majdnem teljesen szabad kezet kapott a készítésre.

„Csak terveket küldtek és a kivitelezés is teljes mértékben rám volt bízva. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy én készíthettem el ezeket a zászlókat”– fűzte hozzá.

A Hunyadi-sorozat premierje március 8-án este 20 órakor kerül bemutatásra a TV2-n.

HE/Felvidék.ma