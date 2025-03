Előtérben a helyi értékek és múltunk öröksége Paláston

Nemzeti ünnepünk előestéjén helytörténeti előadásokkal gazdagított program keretében tisztelegtek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt Paláston. A rendezvényen emlékeztek meg a kétszáz évvel ezelőtt született Palásthy Pál tudós papról, püspökről is.

A március 14-ei eseményfolyam szentmisével vette kezdetét a Szent György-templomban, melyet Gyönyör László helyi plébános celebrált. Ezt követően a templom alatt lévő kopjafánál csendes megemlékezésre és koszorúzásra került sor.

A helytörténeti előadásoknak és a könyvbemutatónak a községháza esketőterme adott otthont.

Az előadások mindegyike a hely történetéhez, a helyi értékekhez és örökséghez kapcsolódott.

A szép számban összegyűlt hallgatóság elsőként a Palásthy Pál Egyházi Alapiskola két tanulójának előadásában a Csemadok Palásti Alapszervezetének történetével ismerkedhetett meg. A helyi alapszervezet az egyik legaktívabb a Lévai járásban. A fiatalok összegzésében ismertették az alapszervezet megalakulásának főbb mozzanatait, a Csemadok mellett formálódó és működő csoportokon át, a több évtizedes hagyománnyal bíró közösségépítő és magyarságot erősítő rendezvényekig. A lelkes csapat éves szinten számos nagysikerű eseményt tudhat maga mögött, többek között a péntek esti alkalmat is ők szervezték.

A napokban emlékezünk meg Palásthy Pál születésének kétszázadik évfordulójáról. Dr. Kiss László orvostörténész, helytörténész a katolikus pap, teológus, esztergomi püspök életét elevenítette fel. Palásthy Pál 1825. március 29-én született Magyarizsépen. 1848. Június 10-én szentelték pappá. A 19. század ötvenes éveinek közepétől a pesti egyetem oktatója volt. Ekkor négy éven keresztül volt a Regilio katolikus folyóirat főszerkesztője.

Rengeteget utazott és kutatott. Többek között saját családjának történetét is kutatta. Ősei nyomait keresve érkezett el Palástra is.

A község fölé magasodó hatalmas kastélyt a 18. században a Palásthy família építette. Jelenleg a kastélyban működik a magyar egyházi alapiskola és az óvoda.

Mint az előadás során elhangzott, vélhetően 1885-1886 táján járt első ízben Paláston a tudós egyházfi. Ekkor kutatta a kastély levéltárában a családját érintő iratokat. Famíliájának történetét a Palásthyak című háromkötetes munkában összegezte.

Nagy mecénás volt, ezt bizonyítja, hogy támogatta az új iskola felépülését 1890-ben.

A tanintézményben jelenleg a Palásti Múzeum található.

Ugyancsak támogatta az új templom megépülését. A község korábbi temploma már nem volt alkalmas a további használatra, így a helyén új templomot építettek. A templom építését az egész falu támogatta. A maguk módján mindannyian hozzájárultak a felépüléséhez.

Palásthy Pál két nagy harangot adományozott a leendő templomnak – jegyezte meg a helytörténész. Emellett anyagiakban is támogatta a templom felépülését. Alig két év alatt felépült a Szent György-templom. A felszentelésére 1898. Július 3-án került sor.

Palásthy Pál a végrendeletében több értékes alkotást hagyott a községre. Többek között a templom Szent Györgyöt ábrázoló oltárképét, a keresztút képeit és további festményeket hagyott örökül a palástiakra.

A püspök 1899. szeptember 24-én hunyt el, nyughelye az Esztergomi Bazilika altemplomában található.

Az egyházi iskolában a névadó születésének jubileuma alkalmából március 28-án róják le tiszteletüket az Esztergomi Bazilikában.

A pénteki eseményfolyamot könyvbemutató zárta. A palásti templom története képekben című kötetet Gyönyör László atya mutatta be. A fényképekkel gazdagon illusztrált könyv végigvezet a templom teljes történetén. Az épület története mellett annak felújításáról, szépüléséről is szól. Természetesen az itt szolgáló lelkivezetőkről, és a helyi szolgálatot teljesítőkről sem feledkeztek meg. A kiadványt Kiss Gyula szerkesztette.

Szarka Katalin, a Csemadok Palásti Alapszervezetének elnöke a Felvidék.má-nak elmondta, minden évben igyekeznek gazdag programcsokorral megemlékezni a márciusi ifjakról. Ehhez gyakorta csatlakoznak aktuális évfordulókra való emlékezések is. A program összeállításába a fiatalokat is bekapcsolják, így volt ez a mostani ünnepségen is.

A pénteki eseménnyel emlékeztek meg a palástiak a mecénás főpap jubileumáról. Az egyházi iskola tanulói és tanári kara március 28-án róják le tiszteletüket az Esztergomi Bazilikában a névadójuk előtt..

Pásztor Péter/Felvidék.ma