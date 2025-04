Ha zöldcsütörtök, akkor spenót

A húsvét előtti csütörtökön az emberek hagyományosan zöld ételeket fogyasztanak. Az egyik legnépszerűbb étel ezen a napon a spenót, amely nemcsak finom, hanem nagyon egészséges választás is. Erre hívta fel a figyelmet a Pozsonyi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ).

A spenótnak magas a víztartalma, akár 92 százalék körüli is lehet. Emellett számos vitamint is tartalmaz, például A-vitamint, C-vitamint, K-vitamint és folsavat, illetve olyan ásványi anyagokat is, mint a magnézium vagy a kálium. „A spenót sok rostot is tartalmaz, ami segíti az emésztési folyamatokat” – tette hozzá Natália Šranková, a Pozsonyi Regionális Egészségügyi Központ egészségügyi tanácsadó-szolgálatának munkatársa.

Magas a fitokemikália-tartalma is, amelyek a szakértők szerint jó hatással vannak az emberi szervezetre. „A fitokémiai tartalomból a spenót gazdag forrása az olyan karotinoidoknak, mint a lutein és a zeaxantin, amelyek fontosak a szem egészségének elősegítésében. A spenót gazdag továbbá olyan flavonoidokban, mint a kaempferol vagy a kvercetin, amelyek jelentős antioxidáns hatással rendelkeznek” – közölte a Regionális Közegészségügyi Hivatal.

A hivatal megjegyezte, a spenót önmagában, friss saláták részeként is kiváló, de főtt hús- és zöldségételekhez is megfelelő köret lehet. „Emellett kiváló összetevője a turmixoknak, de finom spenótlevest készíthetünk belőle” – írják.

SZE/Felvidék.ma/TASR