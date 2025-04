Lélekemelő ünnep

A közmédia húsvéti kínálatában klasszikus filmremekek, felemelő zeneművek, vallási és történelmi témájú alkotások, valamint gyermekeknek szóló mesék várják a nézőket és hallgatókat. A Dunán a legendás Ben Hur és Barabás története, az M5-ön Az utolsó vacsora, míg a Bartók Rádión Wagner és Haydn művei idézik meg a húsvét üzenetét. A Kossuth Rádió tematikus műsorfolyama, valamint az ünnepi koncertek és riportfilmek lelki feltöltődést kínálnak az ünnep napjaira.

Filmek a közmédia csatornáin

Április 18-án, nagypénteken 18:50-től tűzi műsorára a Duna a Ben Hur című 1959-es dráma első részét. Minden idők egyik leggazdagabban díjazott filmje, a 11 Oscar-díjas Ben Hur a történelem egyik legizgalmasabb időszakának, a Római Birodalom virágzásának és Jézus korának monumentális, kalandos feldolgozása. A folytatással másnap, április 19-én várja 19:35-től nézőit a Duna. A könyörületesség papjának tartott Don Carlo Gnocchi megrázó életéről szóló kétrészes olasz tévéfilmet is láthatják a csatornán: A könyörületesség papja első fejezete április 18-án 20:35-től, a második pedig szombaton 21:20-tól látható.

Április 19-én, szombaton 12:50-től megismerhetik Ferenc pápa 2023-as magyarországi, apostoli látogatásának emlékezetes pillanatait a „HÍVŐSZÓ” – Ferenc pápa látogatása Magyarországon című filmben, 23:15-től pedig egy francia játékfilm, az Egy falusi plébános naplója látható. Assisi Szent Ferenc, minden idők egyik legnépszerűbb szentjének alakja elevenedik meg a Szent Ferenc című kétrészes olasz tévéfilmsorozatban, amelyet április 20-án 21 órától, valamint április 21-én 21:10-től tűz műsorára a csatorna. Szintén két estén várja a nézőket a Pio atya című tévéfilm, április 20-án 22:35-től, a folytatás pedig másnap 22:45-kor kezdődik. Húsvéthétfőn már kora reggeltől ünnepi filmkínálattal készül a csatorna. 5:05-kor A jó pásztor – Tours-i Szent Márton élete című dokumentumfilm kezdődik, 12:55-től A húsvét a művészetben című alkotás a bibliai evangéliumokat idézve vezet végig az események ábrázolásain Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Rubens és Dalí művein keresztül. A napot egy nagyszabású történelmi film, a Barabás zárja, a 18:50-kor kezdődő olasz-amerikai dráma annak a férfinek a történetét mutatja be, akit a nép kívánságára Jézus helyett engedett szabadon Pilátus.

A Duna World húsvéti kínálatában április 18-án 15:45-től érkezik az Ahol az Ég összeér a Földdel című dokumentumfilm, amely felidézi az 52. Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus legfőbb üzeneteit. 16:45-kor a Szent Ignác útja című alkotást láthatják, majd 22:55-től Bach & Ortner – Bach: János passió című műsorszám következik a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában. Április 20-án is zenei programmal készül a csatorna, 22:10-től Tolcsvay László: Magyar Mise – Új Magyar Rapszódia című előadásával.

Az M5 kulturális csatorna ünnepi filmmel jelentkezik már április 17-én, 21 órától Az utolsó vacsora című 2018-as magyar animációs filmet láthatják. A rendező, Rofusz Ferenc és az alkotók Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című művének animációs festményfilmként történő feldolgozásával állítanak emléket ennek a páratlan remekműnek. Április 18-án zenei program várja a nézőket 20 órától, Händel: Messiás című oratóriuma a Magyar Rádió Énekkara és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában csendül fel.

Április 19-én 21 órától a Nemzeti Színház Csíksomlyói passióját tűzi műsorára a közmédia kulturális csatornája. A Vidnyánszky Attila által rendezett és Zsuráfszky Zoltán által koreografált előadást az összmagyarság újra megszentelt kultuszhelyén, a csíksomlyói nyeregben rendezték 2018-ban, ez a felvétel szerepel az M5 tematikus kínálatában. A Pannon Filharmonikusok Húsvéti ünnepi hangversenyét április 20-án 21 órától láthatják. Húsvéthétfőn a sokrétű ismeretterjesztő- és dokumentumfilmek mellett 14:25-től az Isten rabjai című filmdrámát mutatja be a csatorna. Az 1942-es fekete-fehér magyar alkotásban IV. Béla király lányának élete elevenedik meg. A húsvéti tojás hagyományáról látványos, könnyed hangvételű, az Univerzum – A tojás – egy új élet kezdete című filmet 19 órától tűzi műsorára a csatorna, majd ez után az ünnepi filmkínálatot a Péter, a kőszikla című olasz történelmi film zárja. A Szent Péternek, Jézus tanítványának fordulatokban bővelkedő életét bemutató alkotás mindkét részét levetíti az M5.

Április 20-án az M2 Gyerekcsatornán a Mesemozi keretén belül 17:40-től a Nyuszi suli – Az Aranytojás őrzői című német animációs film meséli el, miként mentik meg a kis hősök a húsvétot és a többi nyuszit a ravasz rókáktól. Másnap, április 21-én a Nyuszi suli újabb fejezete, A húsvét mentőakció következik 17:40-kor. A gyerekcsatorna mesés sorozatai, a Hoppi mesék és a Bluey is húsvéti résszel érkeznek hétfőn este.

Műsorok húsvétkor a közmédia csatornáin

A Duna vallási műsorai közül április 16-án 22:05-től az Agapé című vallási kerekasztal-beszélgetésben a vendégek – Martos Levente Balázs katolikus, Steinbach József református, Gáncs Péter emeritus evangélikus és Orosz Atanáz görögkatolikus püspökök – azt taglalják, milyen üzenettel bír ma Jézus Krisztus keresztáldozata.

Április 20-án délelőtt a Találkozás egy fiatalember történetét mutatja be, akiknek egy baleset örökre megváltoztatta az életét. A Lét-Igében a húsvéti időszakra reflektálva magyar írók novelláit és kortárs művészek alkotásait ismerhetik meg. A Katolikus Krónika régi mesterek nyomdokain haladva a múltat idéző ikonfestészetet helyezi középpontba. Húsvét ünnepének jelentőségéről szól a De őszintén! és a Neked szól! is, az Isten kezében pedig a Feltámadás címmel jelentkezik.

Az M5 kulturális csatorna Versfilmek sorozatában csütörtökön a nap folyamán többször elhangzik Dsida Jenő Nagycsütörtök című verse, míg nagypénteken Sík Sándor A keresztúton című költeménye várja a nézőket. Koncerttel készül nézőinek az M2 Petőfi TV, április 18-án a keresztény könnyűzene egyik jeles hazai képviselője az Eucharist zenekar lesz az Akusztik vendége 21:10-től.

A nemzeti főadó, a Kossuth Rádió nagypéntektől húsvéthétfőig várja tematikus műsorokkal hallgatóit. Nagypénteken a szenvedés és vértanúság témája kerül középpontba: Páter Kiss Szaléz története, a szíriai keresztényüldözés, valamint a lepsényi református közösség második világháborús megpróbáltatásairól is hallhatnak. A nap folyamán megszólalnak papok, hospice dolgozók és Robert Sarah guineai bíboros gondolatai is elhangzanak majd.

Nagyszombaton Jézus szenvedéstörténete, keresztény vértanúk, Mária evangéliuma és külhoni vallási témák szerepelnek a rádió kínálatában. Kiemelkedő a beszélgetés a három debreceni püspökkel és a műsor M. S. mester művészetéről. A napot fiatalok tanúságtétele zárja Krisztus haláláról és feltámadásáról. Húsvét vasárnap egy Ferenc pápának készített ajándékról, az egyház megújulásának lehetőségeiről, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról hallhatók műsorok. A nap zárásaként Juhász Gyula: Húsvétra című verse hangzik el. Húsvéthétfőn ismert közéleti személyiségek – többek között Oberfrank Pál, Navratil Andrea, Czene Attila – osztják meg húsvéti gondolataikat rövid üzenetekben és hosszabb interjúkban, míg az Országjáró Hollókőről jelentkezik.

Nagypénteken 19:30-kor a Zeneakadémia Nagytermét kapcsolja élőben a Bartók Rádió, a Concerto Budapest ünnepi hangversenyét közvetíti Keller András vezényletével. A lélekemelő programban Wagner Parsifaljának részletei és Haydn Krisztus utolsó hét szava a keresztfán című oratóriuma csendül fel. A közvetítés után 21:46-tól Bach a Megváltó szenvedéstörténetét leíró epikus alkotása, a János-passió hangzik el felvételről két berlini együttes, a RIAS Kamarakórus és az Akademie für Alte Musik Berlin előadásában. A karmester Justin Doyle.

A kisebbekre gondolva, az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású Ünneplőben című műsora április 20-án a nap folyamán többször jelentkezik Húsvét című epizódjával. Húsvéthétfőn a Hetedhét kaland is az ünnep témájával foglalkozik. Bősz Mirkó húsvéti hagyományainkat és népszokásainkat mutatja be büszkén a gyerekeknek, de még a találós kérdés rovatban elhangzó fejtörő megfejtése is a húsvéthoz kapcsolódik.

Az ünnep napjain a Csukás Meserádióban tematikus meséket és verseket hallhatnak olyan ismert művészektől, mint Malek Andrea, Keresztes Ildikó és Tóth Vera. Egész héten locsolóverseket szavalnak és versmondásra tanítják a legkisebbeket a közmédia műsorvezetői, Bordi András és Banner Géza. Vasárnap és hétfőn színművészek, előadók a legkedveltebb húsvéti emlékeiket osztják meg a meserádió hallgatóival, Hűvösvölgyi Ildikó, Szulák Andrea, Kovács Ákos és a 4S Street zenekar mellett a közmédia műsoraiból ismert Kassai Katalin, Rátonyi Kriszta, Pató Márton és Fodor Imre is üzen a hallgatóknak.

MTVA/Felvidék.ma