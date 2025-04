„Szentatya! Önt itt Magyarországon nagyon szeretik!”

Ferenc pápa húsvéthétfőn, életének 89. évében bekövetkezett halála kapcsán Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek nyilatkozott az M1 Híradójában.

Elmondta, tudták, hogy Ferenc pápa nagyon beteg, de éppenséggel az elmúlt napok azt a reményt keltették, hogy talán javult az állapota. „Még szólt is hozzánk egy-két szót tegnap, és megadta az utolsó Urbi et Orbi áldását. És hirtelen jött a szomorú hír, hogy a pápa elköltözött közülünk. Halála veszteséget jelent, és megdöbbenést.”

A következő napok történéseiről kifejtette, hogy nagyon sűrű lesz a programja, mert holnap reggel 9 órára már

a bíborosi kollégium dékánja összehívta a bíborosi testületet generális kongregációra, vagyis általános megbeszélésre.

„Ezek a megbeszélések a konklávé előtti hetekben zajlanak, és a szinódusi aulában kerülnek sorra. Ez egy olyan alkalom, amikor a bíborosok találkoznak egymással, felszólalhatnak, elmondhatják, ami őket az egyház életében leginkább érdekli, amit legfontosabbnak tartanak. Azt hiszem, hogy ezek fontos megbeszélések, de persze nem mindenki érkezik meg oda a kezdet kezdetére. Sokaknak van még lelkipásztori kötelessége otthon, így folyamatosan gyülekeznek a bíborosok” – tette hozzá.

Erdő Péter bíboros is természetesen részt vesz a konkávén és előtte a konzisztóriumon is.

Azonban

április 26-án, szombaton, Veszprémben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására kerül sor, és maga Ferenc pápa bízta meg a bíborost a ceremónia felügyeletével.

„Úgyhogy egyszerre van itthon lelkipásztori kötelességem, és most már Rómában, is a bíborosi testület keretében.”

A Szentatya magyar hívek iránti kitüntetett figyelméről így szólt a bíboros:

„Halálhírét azért is fogadtuk szomorúsággal, mert szeretettel emlékszünk vissza a 2021-es és 2023-as magyarországi látogatására.

Egyértelmű volt, hogy a szívében őrzi a magyar népet, egyértelmű volt, hogy találkozni akar velünk, mint olyan pásztor, aki a perifériákon élő híveit is szeretettel kíséri. És nagy tisztelettel hallottuk és láttuk mindig, hogy teljes következetességgel képviselte a béke ügyét. Imádkozunk érte, és 11 órától a mai napon érte szólnak a harangok.”

Arra a kérdésre, hogy személy szerint hogyan emlékezik vissza Ferenc pápára, Erdő Péter kifejtette: nagyon sokszor találkoztak, sokszor beszéltek hivatalos ügyekben is, különösen az európai püspöki konferenciák működése kapcsán, ahol nagyon őszinte és nagyon konstruktív beszélgetésekre került sor. „Ő persze Európát nem európaiként, hanem latin-amerikaiként szemlélte, és ez is fontos, mert Európa nem a világ. Tőle azt is megtanulhattuk, hogy nekünk úgy kell európaiaknak lenni, hogy érzékeljük közben az egész világ mozgását” – fogalmazott.

Erdő Péter bíboros számára különösen emlékezetes maradt Ferenc pápával kapcsolatban az Eucharisztikus Kongresszus utáni beszélgetés, amikor kikísérte őt a repülőtérre, és útközben az autóban jelezte, hogy nagyon tetszett neki, hogy ilyen sokan fogadták.

„Szentatya! Önt itt Magyarországon nagyon szeretik! – mondtam neki és ez megragadta, mert ő is ezt érezte. Ennek volt talán a következménye, hogy utána az nyilatkozta, hogy Magyarországra még visszajön. És ezt két évvel később meg is tette.”

Erdő Péter azt üzeni a híveknek, hogy:

„Imádkozzunk a Szentatyáért, imádkozzunk az egész egyházért, és imádkozzunk azért, hogy a katolikus közösség küldetését az egész világ javára minél jobban teljesíthesse.”

HA/Felvidék.ma