A „nép pápája” emlékére

A közmédia különleges emlékműsorokkal tiszteleg a hétfőn elhunyt egyházfő előtt. Április 22-én a Duna, a Duna World, az M5 kulturális csatorna és a Kossuth Rádió is számos dokumentumfilmmel, portréval és vallási témájú alkotással idézi fel a Szentatya életét, tanításait, valamint magyarországi látogatásait.

A közmédia április 22-én is egész napos megemlékező műsorfolyamot kínál. A Duna délelőtti Család-barát és délutáni Családi kör című magazinműsorai is a Szentatya életét, tanításait állítják középpontba. Ferenc pápa fontos küldetése volt a természetvédelem, felhívva az emberek figyelmét a teremtett világ csodáira. Erről beszél a Család-barát stúdiójában Sipos József, a közmédia kertészeti szakértője, növényorvos, a Családi körben pedig Juhász Árpád geológus és Török Csaba, az Esztergom-Vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyházi Plébánia plébániai kormányzója. A Család-barát vendégeként Martí Zoltán, az MTVA online igazgatója idézi fel, milyen volt a Szentatyát Rómától Rómáig kísérni, amikor Magyarországra utazott. A Családi körben Veres András római katolikus püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke beszél arról, milyen eszmeiséget indított el szolgálata alatt és milyen feladatokat hagyott most halála után Ferenc pápa az utókorra.

A Dunán 12:55-től Az ezer éves szövetség – Magyarország és a Szentszék címmel látható film ezer év történelmén átívelő kapcsolatot mutat be Magyarország és a Vatikán között, kiemelve Ferenc pápa jelentőségét e hagyományos szövetség újraértelmezésében. 14:25-től az Isten kezében: Krisztus Király katonái című műsor egy vallási közösség tagjain keresztül mutatja be, mit jelent Krisztus katonájának lenni a mai világban. 17:20-kor tűzi műsorára a csatorna a Zarándokok Ferenc pápánál alkotást, amely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római zarándoklatáról készült film és egyben bensőséges portré is a hívők lelki utazásáról. 18:40-kor kezdődik a Ferenc, a nép pápája című, a Bergoglio atya életét feldolgozó életrajzi film második része, amely a főszereplő diktatúra idején vállalt szerepét állítja fókuszba, majd 20:13-kor A mi pápánk egy színész belső utazását tárja a néző elő Ferenc pápa megformálásán keresztül.

Az M5 kulturális csatornán a pápa magyarországi látogatásainak meghatározó pillanatait, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékeit, hitbéli tanulságait és Ferenc pápa megszólalásait felidéző műsorok után délben a Szent Péter ereklyéi majd 19 órától Jézus Krisztus ereklyéi című ismeretterjesztő filmeket láthatják, amelyek a kereszténység szent relikviáiról szóló történelmi és vallási érdekességeket tárnak fel. 21 órakor tűzi műsorára a csatorna a Ferenc pápa – Buenos Airestől a Vatikánig című olasz-spanyol-argentin életrajzi filmet, a Szentatya életútját végigkísérő alkotás megindító portrét ad egy különleges lelkipásztorról. 22:40-től A Péter, a kőszikla című olasz történelmi film második részét láthatják a közmédia kulturális csatornáján.

A Duna Worldön 15:45-től egymást követő két részben ismerhetik meg a Magyar Krónika című magazinban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus magyar vonatkozásait, múlt és jelen találkozásait a katolikus közösség életében. 18:10-től a Kenyér és Rózsa – Az Árpád-házi Szent Erzsébet templom és a Rózsák tere című magyar dokumentumfilm látható, 20 órától Wolfgang Amadeus Mozart: Requieme szól a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában, 21:35-től pedig az Agapé című vallási kerekasztal-beszélgetés Szembenézés az elmúlással című adását láthatják.

A Kossuth Rádió műsorai szintén Ferenc pápa szellemiségét, tanításait és emberközeli hitét idézik fel, válogatott interjúkkal, visszaemlékezésekkel és különkiadásokkal. Az este című műsort egész héten a pápa emlékének szentelik, április 22-én a volt köztársasági elnök, Áder János osztja meg személyes élményeit. Az exkluzív beszélgetés 19 órától hallható.

