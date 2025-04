Református lelkészi és újságírói tiszteletadás Ferenc pápa emlékének

HOMMÁGE PERSONELL A LA MEMOIRE FERENC PÁPA EMLÉKEZETÉRE a címe annak a 160 oldalas, 47 cikket, köztük számos, a Felvidék.ma online felületen publikált írást magában foglaló tiszteletadásnak, amelyet dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkész, teológiai kutató, felekezettudományi szakértő állított össze a hétfőn reggel elhunyt 266. római katolikus egyházfő tiszteletére.

A személyesen, évtizedeken át megélt ökumenikus lelkület formálta Isten Szentlelke bibliás vezetésével az írásokat. A kötet elektronikus formátumban is lapozható és PDF formátumban is letölthető innen: https://online.anyflip.com/evaan/frbf/mobile/index.html

A kötet szerzőjeként hadd osszam meg Olvasóinkkal személyes vallomásként e tiszteletadást motiváló belső lelki indítékaimat. Nem szeretném, ha bárki is elhamarkodott vagy felületes ítélkező vélemény sablonnal intézné el Krisztus szolgájának 12 éves pontifikátusát, egyházfői munkásságát.

Tartsa távol tőlünk az Úr Lelke a farizeusi gőgöt, az önigazult kizárólagosságot, a testvéri nyílszívűséget valamiféle olcsó megalkuvással gyanúsító felekezeti szűkkeblűséget! Sok évtizedes egyházi és lelkészi, tudományos és gyakorlati pásztori, lelki gondozói szolgálatom tapasztalata:

Minél szilárdabban állunk hitelveink, bibliás meggyőződésünk kőszikláján, annál nyitottabban és odafigyelőbben, mások Istentől kapott értékeit becsülve tudunk odafordulni egymáshoz, bármely felekezetű hívőről legyen is szó.

Évekkel ezelőtt Győrben ért a megtiszteltetés, hogy azt a nyilvános vitát moderálhattam, amelyen római katolikus, evangélikus, református egyházi vezetők, püspökök mellett részt vett a KDNP vallásügyi jogász szakértője is. Teljes egyetértés mutatkozott a jelenlévők között ebben: Minél közelebb Krisztushoz, annál közelebb egymáshoz. Ez vezetett engem e kötet összeállításakor is. Most pedig személyes vallomásomat szeretném megosztani Olvasóinkkal, azokat a sorokat, amelyek ország-világ számára megküldött tiszteletadó kötetem kísérő levelében állnak:

„Hála az Úrnak, elkészült homage a lá memoire Ferenc pápa című kötetem, amelynek könyvváltozata is készen van. Soli Deo Gloria!

Ezt a Vatikánba és Kínába, meg összes Kárpát-hazai, nekem személyesen rendelkezésre álló címre elküldöm. Miként az agrárima kötetet is, ezt is jó szívvel ajánlom fel ökumenikus közcélra. Istenben bízó és reménykedő szívvel adom át a korszakos jelentőségű Ferenc pápának lélekben ezt a kötetet, és magyar keresztyén honfitársaimnak, hazai zarándoktársaimnak PDF, e-könyv lapozható formátumban. Ferenc pápa pontifikátusának első pillanataitól érdeklődéssel és nyitott szívvel kísértem őt imádságaimmal, világméretű spirituális, diplomáciai, egyházújítói szolgálatában. (A cikkek erről is bizonyságot tesznek).

Megtisztelő volt találkoznom vele a vatikáni Pápai kertekben, az Államtitkárság folyosóján, még ha csak pár mondatra is. Karácsony szentesti liturgiájáról kijövet a Szent Péter-bazilikában. Lenyűgözött közvetlensége, érdeklődő figyelmessége, korát feledtető friss szellemisége, lelki humora. Ökumenikus, Krisztusban nyitott lelkületét bizonyítja, hogy neki megküldött 3 könyvemre (a Kereszttűzre, a Léterő-Erőnlétre, és a Krisztus Kínában címűekre, amelyeket angol és olasz nyelvű kivonattal tettem megismerhetővé számára) külön levélben reagált, apostoli áldáskívánással és imádságairól biztosítva.

Ferenc pápa földi, egyházfői útját közel félszáz cikkel kísérem írásokkal, elemzésekkel, híradásokkal 2012 óta. Ezért adtam ennek a kötetnek tartalmi jelzésként ezt az alcímet:

160 spirituális lépés 47 református cikkel Ferenc pápa tiszteletére, emlékezetére.

Imádságos óhajtásom, hogy vegye kedvesen a Mindenható Úr, Szentháromságos Istenünk ezeket a magyar szívből, hívő lélekből kisarjadott sorokat, bizonyságtételeket, és Szentlelke pártfogásával ültesse el a felekezeti elfogultság nélküli megbecsülés, tiszteletadás magvacskáit minél több lélekben. Legyen mindezért dicséret, dicsőség és hálaadás az egyház Urának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkön-örökké!”.

Az emlékdosszié, spirituális hommáge tartalma, a 47 cikk néhány címének jelzésével: A 266. pápa a „világ végéről”; Meddig tud radikális maradni Ferenc pápa? A „gyalogpápa” és a brazil keresztyénség átalakulása; A „gyalogpápa” apostoli irata a pénzbálványozás ellen, az egyházi reformokért. Ferenc, a „zöld” pápa enciklikát készít; Két pápa jelenlétében két pápa szentté avatása – páratlan történelmi esemény; Ferenc, a meglepetések pápája – történelmi kézcsók holokauszttúlélőknek. Bocsánatot kérek tőletek az ördögtől megkísértett katolikusok miatt; FERENC PÁPA: „Ne folytassatok háborút Isten nevében!”.

Továbbá még néhány cím: A család az egyház szíve; Ferenc pápa a klímavédelmi küzdelem élén zöld enciklikájával – Laudato si; A meglepetések pápája Torinóban bocsánatot kért az olasz protestánsoktól; Ilyet se mondanak gyakran a pápák: „bűnös és esendő ember vagyok”; Reformátusként imádkozunk az imádság pápájáért; Vatikán: keresztyén válságkezelő etikák feljövőben; Ferenc pápa szólt egyet, kettő lett belőle; Ha Róma, akkor katolikus világszinódus. Ferenc pápának küldött szerény református lelkészi könyvcsomag; Őszentsége Ferenc pápa válaszlevele a református könyvküldeményre. Világesemény: amiről a pápai kézcsók, és a főimám fejérintése szól…

A kötet 47 írásából 12 a Felvidék.ma oldalon már megjelent. 25 pedig a kolozsvári agnusradio.ro blogfelületén olvasható. Köszönet mindkét szerkesztőségnek nyitottságukért!

Az olasz RAI1 tv-adónak rendszeres nézője vagyok. Nagyon tiszteletre méltó az az adásfolyam, ami a 266. egyházfő halála pillanatától csaknem egész napos adással idézi fel változatos módon, dokumentumokkal, személyes beszélgetésekkel, stúdióvitákkal az elmúlt 12 év „ferences” pápaságtörténetét. Jó néhány adásrészlet nagyon bennem él. Például, amikor a legutóbbi katolikus ifjúsági találkozón, Lisszabonban a pápa fiatalok szűkebb csoportjával órákon át beszélgetett.

Elképesztő koncentrációval, empátiával és olykor humorral hallgatta az érzelmi, családi, párválasztási, pályaválasztási keresztutakban tébláboló tiniket, egyetemistákat. Minden megjegyzése útmutatás, irányjelzés, és csupa szív, beleérző pasztorálás volt.

Amikor egészen jelen tudott lenni emberként a magukat nem ritkán elsíró fiatalok között. Vagy amikor a nyugalmazott bécsi kardinális, Schönborn nyilatkozott róla, s egyetlen szóba foglalta össze Ferenc pápa 12 éves pontifikátusát:

„Ez a szó: todos – tutti – mindenkinek mindenné lenni”.

Azt hiszem, ez a Krisztushoz vonzó, mély imádságos hit, evangéliumi puritanizmus vonzotta tekintetemet és figyelmemet 12 éven át Ferenc pápára. Gazdag életművére még ökumenikus tágasságban is bizonyára többször visszatérünk. Így lesz ő a jövő pápája is.

Most ezzel a kötettel térünk vissza munkásságához. Szeretettel ajánlom hívő testvéreim figyelmébe 12 év lelki, úti dokumentumait – felekezeti határokon innen és túl – mindenkinek…

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma