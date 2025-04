A köbölkúti Kovács Ferenc mérnököt, egykori szövetkezeti elnököt, majd polgármestert köszöntötte 95. születésnapján a község polgármestere, Bólya Szabolcs és Mocskos Éva Csemadok-elnök, alpolgármester.

A régebben született korosztályból talán nincs az országban, aki nevét, hírét ne ismerte volna az ő aktív korában.

Jómagam több mint harminc évig kapcsolatban voltam vele, s nagy-nagy tisztelettel, szeretettel gondolok rá. Gondolatban megszorítom a kezét, fejet hajtok és csak annyit mondok: köszönet mindenért. Mert ő megérdemli!

Az itt élő magyarság védőbástyája, nagy támogatója volt, már a kommunista korszakban is. Párttag volt, mert különben még mérnöki végzettségével sem tölthette volna be azt a tisztséget, amit az Érsekújvári járásban betöltött. A járás legnagyobb és legjobban működő szövetkezetét vezette, melyhez a szomszéd falu, Bart részlege is tartozott.

Kapcsolatai az akkori Csehszlovákia egész területére kiterjedtek. Hírnevét akkor szerezte, amikor Szőgyénben a szövetkezetben meghonosította a kivit, s az akkor még mifelénk ismeretlen homoktövis termesztését. Mindezt a külföldi, és miniszterelnöki hivatalokkal való kapcsolatai által sikerült elérnie. S persze igen magas szintű tudása, következetes munkavállalása, szerénysége és kulturáltsága által sikerült elérnie, hogy az általa vezetett szövetkezet országos viszonylatban is a legjobbak közé tartozott. Ő még olyan középiskolába járt, ahol minden alapot megkapott. 1942-45-ig az Érsekújvári Magyar Királyi Állami Gimnázium növendéke volt.

Emlékszem, 1981-ben az Csemadok érsekújvári irodájába kerülve megismertem őt mint szövetkezeti elnököt, a legnagyobb elfoglaltsága mellett is, s a már elért sikerek után is mindig, minden körülmények között mindenben segített. Már akkor járási elnökségi tag volt.

Magyarságát következetesen megtartotta, soha nem titkolta, nem tagadta meg. Ez a magyar kultúra támogatásában is megnyilvánult.

Akkortájt még a járási ünnepélyeket – sok száz szereplővel – sokszor vagy ezer nézővel rendeztük. Személyes jegyárusítással kezdtük már március-április hónapban. Községi hivatalokat, szövetkezeteket látogatva Kovács Ferenc mindig beült az autónkba, sok éven keresztül vele együtt jártuk be a járás vagy harminc települését. 800–1000 jegy elővételben elkelt, s ezt sokszor köszönhettük az ő jelenlétének.

Az elnöki elfoglaltsága mellett óriási érdemei voltak egy-egy nagyszabású járási Csemadok-rendezvény szervezésénél. 1950-től Csemadok-tag volt, majd polgármesterként volt a helyi szervezet elnöke is.

Szövetkezeti elnökként, majd polgármesterként is sok létesítmény fűződik nevéhez. A barti, szőgyéni kultúrház építése, a községhez tartozó egykori fürdő területe, amit teljes mértékben közcélokra rendbe hozatott.

Ezen a területen építette fel 1996-ban a gyönyörű, Makovecz Imre által tervezett csodálatos szabadtéri színpadot nézőtérrel, ahol a Csemadok járási ünnepélyei zajlottak közel húsz évig.

Ennek karbantartásáról is gondoskodott. A területen a szocializmusból megmaradt épületet felújíttatta, mely nyári táborok, összejövetelek, sőt lakodalmak helyszíne is volt konyhai felszereléssel, szálláshellyel. A terület előtt a tavaszi hadjárat emlékművét emeltette, amely hosszú évekig egyik állomása volt a megemlékezéseknek. S még sorolhatnám érdemeit a falu középületeivel kapcsolatban.

S mindezek mellett megírta faluja történetét, az egykori levente életének tragikus eseményeit. Könyvbemutatókra járt, főleg a leventesors megismertetése céljából.

S neki köszönhető volt, hogy a Mečiar-éra alatt elbocsájtott Csemadok-titkárok, alkalmazott nélkül ne maradjon a járási szervezet. A polgármesterekhez fordult felhívással, hogy minden lakos után egy koronával segítsék, hogy a járás egy alkalmazottja megmaradjon, mert tudta, hogy 33 magyar falu kulturális életét irányítani, segíteni kell.

Mint harminc évig a Csemadok érsekújvári járási szervezete szolgálatában Kovács Ferenccel együttműködő titkár, majd elnök, elmondhatom, hogy nélküle a járás Csemadok-intézménye nem maradt volna meg.

Ezért is örömmel vettem, hogy a jelenlegi köbölkúti önkormányzat nevében a polgármester és a Csemadok helyi elnöke köszöntötte őt.

Kortársai már nem élnek, ezért én, a Csemadok egykori járási tisztségviselője köszöntöm őt nagy tisztelettel, szeretettel e szép jubileuma alkalmából. Tisztelet és hála a magyarságért tett minden cselekedetéért.

Isten éltesse Kovács Ferencet 95. születésnapja alkalmából! Kívánok neki jó egészséget, aki egész életében a magyarságot őrző bástya volt!

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma