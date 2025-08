Idén is egyértelmű siker a Szülőföldön Magyarul Program lebonyolítása a Felvidéken

A többi külhoni nemzetrészhez hasonlóan július 26-án, szombaton a Felvidéken is lezárult a Szülőföldön Magyarul Program keretén belül a 2024/2025-ös tanévre benyújtott oktatási-nevelési, illetve hallgatói támogatási kérelmek elbírálása. Az idei benyújtási időszak egyértelmű sikernek tekinthető, hiszen – nem számolva a koronavírus-járvány első évét, amikor az iskolai hiányzásokat nem szankcionálták – a pozitívan elbírált igénylések száma tízéves rekordot döntött.

A tanévre vonatkozó közoktatási statisztikák, illetve a magyarul (is) oktató felsőoktatási intézmények létszámadatai alapján megállapíthatjuk, hogy

idén óvodáskortól a felsőoktatásig tízből több mint kilenc felvidéki magyar jogosult után nyújtottak be érvényes kérelmet az anyaországi támogatásra a www.mipont.hu felületen.

Idén másodjára zajlott egyszerűsített, digitális formában a támogatási kérelmek benyújtása a Rákóczi Szövetség által működtetett online felületen. A Szövetség felvidéki partnerszervezete, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) munkatársai a május 8-án zárult kérelembenyújtási időszakot követően az igénylések 96,2 százalékát bírálták el pozitívan a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, így az őszi kifizetések során a korábbi évekhez képest magasabb számú, összesen 45 186 magyarul tanuló felvidéki gyermek és egyetemista részesülhet a bruttó 100 ezer Ft-os anyaországi támogatásban. Mindez a program hatékony lebonyolításán túl azt is megerősíti, hogy stabilnak tekinthető a felvidéki magyar oktatásban részt vevők száma.

A Szlovák Köztársaság Tudományos-Technikai Információs Központja (CVTISR) által közzétett, az egyes közoktatási intézmények 2024. szeptemberi létszámait tükröző referenciaadatok tükrében megállapíthatjuk, hogy

a magyar csoportba járó felvidéki óvodások 93,7 százaléka, a magyarul tanuló alapiskolások 93,5 százaléka és a középiskolások 91,2 százaléka után nyújtottak be érvényes támogatási kérelmet.

(A speciális oktatásban részt vevő, „túlkoros” tanulók és év közbeni átiratkozók miatt kisebb különbségek előfordulhatnak.) Felvidéki sajátosság, hogy valamennyi kérelmező magyar vagy vegyes intézmény magyar nyelvű csoportját, osztályát vagy képzését látogatja, azaz a támogatottak között nem találunk olyan diákot, aki az intézményében idegen nyelvként, fakultatív oktatás vagy vasárnapi iskola keretében tanulna magyarul.

A négy, magyarul (is) oktató szlovákiai felsőoktatási intézmény tekintetében az utóbbi években a támogatási kérelmek számának dinamikus növekedését figyelhetjük meg. Idén első ízben lépte át az ezret a pozitívan elbírált hallgatói kérelmek száma, ami a felvidéki egyetemeken magyarul tanuló diákok szűk felének felel meg. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a Selye János Egyetemen jelentős a magyarországi lakcímmel rendelkező, tehát a támogatásra nem jogosult hallgatók aránya.

A támogatott kérelmek évfolyamok szerinti megoszlása kapcsán megállapíthatjuk, hogy az alapiskola első két évfolyamát követően, a hivatalos létszámadatokkal párhuzamosan lépcsőzetesen csökken az igénylők száma, illetve felső tagozattól felfelé az eredményesen igénylők aránya is valamennyivel kevesebb. E tendencia elsődleges oka a korai iskolaelhagyás és az életkor előrehaladtával gyakoribbá váló hiányzások, illetve a középiskolai évfolyamok esetében a szlovák nyelvű vagy anyaországi intézményben való továbbtanulás.

A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó támogatási ciklusra benyújtott felvidéki kérelmek száma az utóbbi egy-másfél évtized tükrében is kedvezőnek tekinthető.

Ez egyrészt tükrözi azt, hogy a kérelembenyújtás 2024-es digitalizációja és a Rákóczi Szövetség azóta elvégzett informatikai fejlesztéseinek köszönhetően jelentősen egyszerűsödött a támogatás igénylése, másrészt aláhúzza a többi külhoni nemzetrész esetében is megfigyelhető pozitív tendenciákat, a magyar oktatásban is részt vevők számának stabilizálódását, illetve a korábban gyors ütemű létszámcsökkenés jelentős mérséklődését. Felvidéken idén 2020 – a koronavírus-járvány első évét nem számolva 2015 – óta a legtöbb kérelem elfogadására került sor, a támogatási összeg jelentős megemelésének is köszönhetően pedig ezen belül is rekordot döntött a hallgatói kérelmek száma.

A magyar állam által a Szülőföldön Magyarul Program keretében biztosított oktatási-nevelési, illetve hallgatói támogatás szervesen illeszkedik a magyar nemzetpolitika célrendszerébe, amelynek alaptétele, hogy az anyanyelven történő tanulás elengedhetetlen a külhoni közösségek reprodukciójához, a magyar identitás átörökítéséhez.

A Szülőföldön Magyarul Program az egyéb nemzetpolitikai támogatásokkal kiegészítve hatékony eszközt biztosít az érintett családok megszólításához, az anyanyelvi intézményválasztás vonzóbbá tételéhez és ezen keresztül az anyaország és a külhoni magyar közösségek közötti közvetlen kapocs megteremtéséhez, a magyar kultúra és identitás továbbadásához.

Rákóczi Szövetség/Felvidék.ma