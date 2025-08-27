Folytatódik a városi rendőrség reformja Ipolyságon

Az utóbbi időszakban több szinten is elkezdődött az ipolysági városi rendőrség reformja. Parancsnokváltás és állománybővítés mellett már új jármű is szolgálja az egységet.

Mint Zachar Pál, Ipolyság polgármestere a hivatalos közösségi oldalán kifejtette: „Sokaknak sokféle véleménye van városi rendőrség működéséről, de abban talán egyetértünk, hogy egy Ipolyság méretű városban elengedhetetlen az, hogy legyen egy jól működő városi rendőrségünk. A mai kor modern megoldásokat követel a rendfenntartó erőktől – gondoljunk csak vissza a 2023-as menekültválságra vagy a sok betelepült idegenre.” Mint hozzátette, éppen ezért indították el a többszintű reformfolyamatokat.

A reform részeként átszervezték a városi rendőrség működését, melynek következtében nagyobb hangsúlyt helyeztek a járőrözésre. A városi rendőrök a szolgálati idejük zömét a város utcáin töltik, felügyelve a rendre.

Folyamatosan gyarapodik az állomány létszáma, az elmúlt időszakban négy fővel bővült a szolgálatban állók köre. Augusztus végén újra meghirdetjük a jelentkezést, így még tovább fog nőni a csapat létszáma – folytatta bejegyzésében a polgármester.

A nyár végén szolgálatba helyezték a városi rendőrség új szolgálati járművét.

Már ideje volt lecserélni a korábbi rendőrautót, ami hosszú szolgálatot tett az Ipoly menti városban. A reform részeként rendszeresítették a lőgyakorlatokat és a képzéseket. Az előző időszakkal összehasonlítva ma már sokkal több eljárást folytatnak le saját kompetenciában, mint eddig.

A reformokkal kapcsolatban Zachar Pál kifejtette: a belügyminisztérium már egy ideje dolgozik a városi rendőrség tevékenységét szabályozó törvény módosításán, ha végre elfogadják az új törvényt, akkor sokkal nagyobb teret kapnak a rendőreink és sokkal hatékonyabban tudnak majd dolgozni.

„Köszönöm szépen minden egyes kollégának, aki nap mint nap felveszi az egyenruhát, a fegyverét és kimegy az utcára, hogy biztonságosabbá tegye a várost. És nem utolsósorban köszönöm a városi rendőrség parancsnokának, Hilko Károlynak, aki beindította és sikeresen irányítja az ipolysági városi rendőrség reformját.

A városi rendőrség fogalma új értelmet nyert Ipolyságon”

– fogalmazott végezetül a polgármester.

Pásztor Péter/Felvidék.ma