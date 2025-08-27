Új helyszínen és új lendülettel zajlott a 16. Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika

A klasszikus zene szerelmesei idén ismét különleges élmény részesei lehettek Dunaszerdahelyen. A közelmúltban, a 16. alkalommal megrendezett Dunaszerdahelyi Udvari Muzsika új helyszínen, megújult arculattal és számos újdonsággal várta közönségét.

Takács Tímea programigazgató elmondta, hogy a változtatások között a rendezvény logója, a koncertek időpontjai és napjai, valamint a technikai hátteret biztosító szolgáltató is megújult, mindezek pedig a közönség élményét kívánták gazdagítani.

A programsorozat történetét felidézve hangsúlyozta: 2010-ben indult útjára a Gradus Montana kezdeményezéseként, és azóta a város kulturális életének meghatározó eseményévé vált. A semmiből épült fel, és minden várakozást felülmúlva hagyományt teremtett. Jelentőségét mutatja az is, hogy felkerült Dunaszerdahely város emlék- és jeles napjai közé.

A rendezvény minden évben egy meghatározott téma köré épül.

A 2025-ös évad központi gondolata a „Kortalan tehetség” volt, amely keretében a Pántlika zenekar vendégei, a beregszászi fiatal tehetségek, Kosár Józsa Janka és Kosár Szabolcs, valamint a Szent György Kórus léptek színpadra.

A fellépők nagy sikert arattak, és újra bebizonyították, hogy a fesztivál egyik fő küldetése a zenei sokszínűség és a fiatal tehetségek bemutatása.

A programigazgató rámutatott: a kezdetektől fogva céljuk volt, hogy könnyed, kulturált esti kikapcsolódást kínáljanak, ugyanakkor lehetőséget biztosítsanak pályakezdő és már ismert művészeknek egyaránt. Több fiatal előadó számára a DUM jelentette az első nyilvános bemutatkozást, amelyből további fellépési lehetőségek születtek.

A koncertsorozat 2016-tól Dunaszerdahely Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg, a programok minden érdeklődő számára ingyenesen elérhetők.

Az idei év egyik legfontosabb újítása a „Határtalan” program elindítása volt. Ennek célja a Kárpát-medence magyar közösségeinek összekapcsolása, a fiatal tehetségek találkozási és fellépési lehetőségeinek megteremtése. A program keretében külön figyelmet kaptak a háború sújtotta Kárpátaljáról érkezett fiatalok. Negyven diák és pedagógus látogatott Dunaszerdahelyre, akik számos kiránduláson és kulturális eseményen vettek részt, fellépésüket pedig állótapssal fogadta a közönség.

A programigazgató külön hangsúlyozta, hogy a rendezvény sikeréhez számos intézmény és személy járult hozzá. Mint elmondta, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója, Székely Zoltán, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal alpolgármestere, Karaffa Attila, a Perfects médiavállalat ügyvezető igazgatója, Rajkovics Péter, a Csallóközi Múzeum igazgatója, Nagy Iván, a DSThermalpark igazgatója, Somogyi Gábor, a Therma Hotel igazgatója, Tóth Tihamér, valamint a Közös Igazgatású Szakközépiskola igazgatónője, Vajda Angelika mind aktív szerepet vállaltak a program megvalósításában.

A támogatók között ott volt a Magyar Szövetség elnökségi tagja, korábbi környezetvédelmi miniszter és európai parlamenti képviselő, Nagy József is. A szervezéshez hozzájárult továbbá Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a Femit PT, az Evergreen Recycling, a Minit Szlovákia, az FCC Szlovákia, valamint Orbán Anton és felesége, Zsanett.

A szervezők hálájukat fejezték ki azoknak a családoknak is, akik vendégül látták a kárpátaljai diákokat, így biztosítva számukra az otthon melegét a pár napos tartózkodás idején. A Kollár Földes–Tamás házaspár, Fekete Lívia és Zoltán, Szabó Manyi, Szokol Erzsébet és Béla, valamint Uváček Gabriella személyes közreműködésével a fiatal vendégek igazi családias légkörben élhették meg a programot.

Takács Tímea kiemelte:

A közönség lelkesedése nélkül a rendezvény nem lehetne teljes.

Az állótapssal jutalmazott kárpátaljai fellépés külön megtiszteltetése volt, hogy a Magyar Szövetség elnöki koordinátora, Heringes Walter, a Csallóközi Múzeum igazgatója, Nagy Iván, valamint a Femit PT elnöknője, Győri Margit személyes jelenlétükkel támogatták.

Hozzátette, a Gradus Montana Polgári Társulás a jövőben is elkötelezetten folytatja munkáját a kulturális sokszínűség, a fiatal tehetségek támogatása és a közösségi összetartozás erősítése mellett. A szervezők már most készülnek a folytatásra.

BN/Felvidék.ma