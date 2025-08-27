Nagyszombat megyében nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartásuk alá tartozó középiskolákra

Nagyszombat megye vezetősége, mint a régió középiskoláinak legdominánsabb fenntartója, felkészült az új tanévre. A 44 megyei fenntartású középiskola igazgatói közös munkaértekezletükön megegyeztek, hogy a biztonságra helyezik a fő hangsúlyt, ugyanakkor élhetőbb környezetet és hozzáférhető pszichológiai szolgáltatást is szeretnének biztosítani a tanulóifjúság számára.

„A középiskolák fenntartása a megyei önkormányzat legjelentősebb hatásköreinek egyike. S számomra a legfontosabb is, hiszen a fiatalok jövője van a kezünkben. Ezért látogattam el a középiskolák igazgatói közé, mivel érdekelt, hogyan képesek reagálni a biztonsági kihívásokra és az állami szervekkel együttműködve miként tudnak félelemmentes környezetet biztosítani az oktatáshoz. Meggyőződhettem róla, hogy felkészültek az új tanévre. Arra buzdítottam őket, hogy a továbbtanuláshoz és az életben való boldoguláshoz egyaránt hasznos tudással vértezzék fel a tanulóikat“ – mondta Jozef Viskupič megyeelnök.

A megye már több sportpályát és tornatermet újított fel. Az iskolák felét akadálymentessé tették, jelenleg pedig a természettudományi laboratóriumok felújítása került a középpontba, ugyanakkor az iskolai étkezdéket és kollégiumokat is korszerűsítik.

Az infrastruktúra fejlesztése mellett nem feledkeznek meg a tanulók lelki egészségéről, a lányoknak biztosítandó méltó körülményekről és az iskolák biztonságossá tételéről sem.

A megye népszerűsíti iskoláit a pályaválasztási fesztiválon, mely három városban zajlik majd októberben, s a jövendő középiskolások számára megkönnyíti a pályaválasztást a megyei tehetségközpont is Nagyszombatban.

„Minden évben bővítjük a megyei kedvezményeket. A duális képzésben részesülőknek és a hiányszakmákat választóknak kedvezményeket kínálunk havi ösztöndíj, a regionális járatokon történő ingyenes utazás lehetősége és kollégiumi szállás formájában. A pedagógusok lakhatási vagy továbbképzési hozzájárulást kaphatnak.

Ennek köszönhetően is sikerül rátermett tanulókat toboroznunk és a képzett pedagógusokat megtartanunk“ – tette hozzá Stanislav Pravda, a megyei iskolaügyi osztály igazgatója.

A duális képzésbe a 2025/2026-ös tanévben 24 középiskola kapcsolódik be, ebből 18 megyei fenntartású és hat magániskola. A támogatott szakok közé tartozik: vegyész operátor, kertészeti gyártás és szolgáltatások, fémmegmunkáló, agrárvállalkozó mezőgazdász, kőműves, biotechnológia és gyógyszerészet, hentes, női szabó, s a tavalyi évtől beállító műszerész szakkal is bővült a kínálat.

