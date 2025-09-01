Nagyszombat megye 44 középiskolájában több mint 16 ezer diák kezdte meg a tanévet

A 2025/2026-os tanévben a Nagyszombat megye által fenntartott 44 középiskolában több mint 16 ezer diák kezdte meg tanulmányait, köztük közel négyezer elsős. Az új tanév ünnepélyes megnyitóját a Szenicei Szolgáltatási és Kézműipari Vállalkozási Szakközépiskolában tartották, ahol átadták a teljesen új, korszerű tornatermet is. Az eseményen részt vett Martin Krnáč, az Idegenforgalmi és Sportminisztérium államtitkára, Martin Džačovský, Szenice polgármestere és a megyei képviselő-testület tagja, valamint Veronika Buc, Nagyszombat megye alelnöke.

„A több mint 16 ezer diáknak az új tanévben nemcsak korszerűen felszerelt és modern tanulási környezetet kínálunk, hanem pszichológiai segítséget is. A lányok számára méltó feltételeket teremtettünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenki jól és biztonságban érezze magát az iskoláinkban. Minden diáknak sok kedvet kívánok a tanuláshoz, különösen pedig azt, hogy sajátítsák el a kritikai gondolkodás és a tényellenőrzés képességét. A pedagógusoknak és a szülőknek pedig türelmet és örömet kívánok a közös sikerekhez” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A megye oktatási osztályának vezetője, Stanislav Pravda hozzátette: „Lépést tartunk a korral, és igazodunk a munkaerőpiac igényeihez. Két új szakirányt indítottunk: műszaki líceumot a Nagyszombati Műszaki Szakközépiskolában, valamint eladói asszisztens szakot a Pöstyéni Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskolában. A törvényi változásoknak köszönhetően megszűnt az úgynevezett egyesített iskola elnevezés, így az intézmények neve két részből áll össze.”

A frissen átadott tornaterem 2,1 millió eurós beruházásból valósult meg, amelyhez a megye 930 ezer eurós támogatást szerzett a Sporttámogatási Alapból. A sportcsarnok kosárlabda-, röplabda- és teniszpályával rendelkezik, a háttérhelyiségekben pedig öltözők, akadálymentesített mosdók, tanári szoba, zuhanyzók és eszköztár található. Az épület 103 napelemtáblával felszerelt fotovoltaikus erőművének köszönhetően energiatakarékos, a csapadékvíz-gazdálkodási megoldások pedig fenntarthatóvá teszik az üzemeltetést. Az iskola udvarán lévő járdákat, utakat és parkolókat is felújították.

„Örülök, hogy Szenicén egy olyan modern tornatermet sikerült felépíteni, amely már az első tanítási napon szolgálhatja a diákokat. A projekt különlegessége, hogy a tetőre telepített napelemeknek köszönhetően az épület energiatakarékos” – hangsúlyozta Viskupič, hozzátéve, hogy az új sportlétesítmény megépítésén túl az iskola teljes területének infrastruktúrája is megújult.

Katarína Mičová, a szakközépiskola igazgatója így nyilatkozott: „Bízom benne, hogy ez az új tornaterem ösztönzően hat majd diákjainkra és a tágabb közösségre is, elősegítve a mozgást és az egészséges életmódot.”

A munkálatok a környéken még folytatódnak: a megye kezdeményezésére olyan átjárót alakítanak ki, amely összeköti a tornatermet a fitneszteremmel, így rossz időben is kényelmes lesz a közlekedés. Emellett két elektromosautó-töltőállomást is telepítenek, hogy a fotovoltaikus rendszer még hatékonyabban hasznosuljon.

