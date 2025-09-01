Home Művelő A közös munka, megértés és a támogatás éve
A közös munka, megértés és a támogatás éve

Rimaszombatban uniós pályázatból kezdődik meg az alapiskola rekonstrukciója és modernizációja

Tanévynitó a rimaszombati alapiskolában (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola számára az idei tanév különösen jelentős lesz – jelentette be a tanévnyitó alkalmával Orosz István iskolaigazgató.

„Iskolánk komoly fejlesztéseken megy keresztül. Örömmel jelenthetem be, hogy az elmúlt időszakban 130 ezer euró értékben valósult meg az osztálytermek és egyéb helyiségek padlócseréje, amely nemcsak esztétikai, hanem biztonsági és higiéniai szempontból is nagy előrelépés. Továbbá büszkén számolhatok be arról is, hogy 750 ezer euró értékben elnyertünk egy európai uniós pályázatot, mely az iskola teljes körű rekonstrukcióját és modernizációját célozza meg” – nyilatkozta Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója.

Kifejtette, hogy ez a beruházás nem valósulhatna meg a városi önkormányzat és a polgármester támogatása nélkül, hiszen a kötelező 8%-os önrészt a fenntartó, a város állja.

Orosz István iskolaigazgató megnyitja a tanévet (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

Mint megtudtuk, az elnyert támogatás majd lehetővé teszi, hogy korszerű környezetben tanuljanak a diákok és még színvonalasabban folytatódhasson itt az oktatási-nevelési munka.

A diákok nemcsak tudást, hanem életre szóló élményeket és értékeket is szereznek. A sport, a művészetek és a szabadidős programok mind ezt szolgálják, s hozzájárulnak, hogy a tehetséges gyermekek is kibontsák szárnyaikat.

A tantestület minden tagja azon dolgozik, hogy ne csak kapjon, hanem adni is tudjon, s minden alkalommal a jó szándék vezérli őket, s a hibák kijavítása nem büntetés, hanem lehetőség a fejlődésben – hangsúlyozta az iskolaigazgató.

Orosz István, Adorján Renáta, Simko József (Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)

A tanévnyitót megtisztelte jelenlétével és beszédet mondott Jozef Šimko, Rimaszombat város polgármestere is, Adorján Renáta, a városi hivatal oktatási osztálya vezetőjének kíséretében.

„Azoknak, akik örömmel várták az iskolát, kívánom, hogy lelkesedésük, örömük és lendületük kitartson egész évben. Akiknek ma nehezebb volt felkelni, azoknak pedig azt, hogy találják meg az iskola nyújtotta örömöket, és fedezzék fel mindazt a sok élményt, amit az iskola nyújt” – mondta a gyerekekhez szólva a polgármester.

A tanároknak erőt és lendületet kívánt minden egyes naphoz. Jó, figyelmes és tudásra szomjazó diákokat, akik szorgalmukkal és egy-egy mosollyal is meghálálják majd a munkájukat.

Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma

A szülőknek pedig azt kívánta, hogy minden reggel mosolygós gyermekeiket kísérhessék iskolába, délután pedig tudással, élményekkel és örömökkel telve ölelhessék viszont őket.

Végül leszögezte, hogy „minden vihar után kisüt a nap, minden rossz jegy kijavítható, minden döntést újra lehet gondolni, és minden problémára létezik megoldás”.

