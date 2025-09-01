Home Ajánló Irány a színház!
Harmadik alkalommal kezdik színházlátogatással az új tanévet a magyar tanítási nyelvű osztályok tanulói városunkban, Rimaszombatban. 

A „Művészettel nevelés 2025“ pályázat keretében, melynek fő támogatója a Kisebbségi Kulturális Alap, három produkció kerül bemutatásra az Orbis mozi termében.

Szerdán, szeptember 3-án 10:30 órai kezdettel az alapiskola felső tagozatos diákjai Tóth Tibor és Farnbauer Péter közreműködésével a Petőfi Sándor életét és munkásságát bemutató „Viharmadár, avagy bor, szerelem, halál” című előadáson vesznek részt.

Csütörtökön, szeptember 4-én ugyancsak 10:30 órai kezdettel a The art Kulturális Ügynökség művészei a középiskolásokat szórakoztatják majd Egressy Zoltán „Sóska, sült krumpli” című komédiájának színpadi feldolgozásával.

Pénteken, szeptember 5-én a legkisebbek Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell „Teremtés meséjének” örülhetnek.

Kezdődjék jól ez a tanév is, azaz Irány a színház!

A pénteki előadásra vidéki iskolák érdeklődését a 0911 077 107-es telefonszámon lehet jelezni szeptember 4-ig.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

