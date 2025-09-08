Megkezdődött a kedvezményes regisztráció a Felvidéki Vállalkozói Expóra

Már elérhető az Early Bird, kedvezményes regisztráció a Felvidéki Vállalkozói Expóra! A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének egyik legnagyobb eseménye idén is kivételes lehetőséget kínál a régió vállalkozóinak a bemutatkozásra, fejlődésre és kapcsolatépítésre. A rendezvény helyszíne ismét a dunaszerdahelyi MOL Aréna lesz.

Fedezd fel a fejlődés új útjait! Az Expo a jelen kihívásaira reagálva kínál megoldásokat és inspirációt mindazoknak, akik készen állnak szintet lépni. A „Válts magasabb fokozatra!” mottó jegyében idén is találkozási pontot teremtünk a tudás, az innováció és a jövő vállalkozásai számára.

Kedvezményes kiállítói díj szeptember 19-ig a vállalkozói szövetség

VIP tagja számára / 0 euró kiállítói díj

tagja számára / 50 euró kiállítói díj a standard 100 euró helyett

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségében Követőként regisztrált, illetve nem regisztrált vállalatok számára a kiállítói díj 90 eurót tesz ki a standard 160 euró helyett.

A standard regisztrációs határidő: szeptember 30.

Regisztráció az EXPO 2025 hivatalos weboldalán.

Miért érdemes részt venni kiállítóként?

Új üzleti kapcsolatok – Ismerkedj meg a térség aktív vállalkozóival!

Versenyelőny – Mutasd be vállalkozásod személyesen leendő partnereidnek!

Tapasztalatcsere – Tanulj más vállalkozók sikereiből és hibáiból!

Reklámlehetőségek – Jelenj meg a Szövetség online és nyomtatott felületein!

Kiállítói verseny – Mérd össze magad más piaci szereplőkkel!

Szerezz új kapcsolatokat, tanulj vállalkozó társaidtól, és meríts lendületet a közösség erejéből!

A rendezvénnyel kapcsolatos friss hírekért keresse fel a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének honlapját és Facebook-oldalát.

Ne maradj le – válts magasabb fokozatra 2025. november 7-én, Dunaszerdahelyen!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma