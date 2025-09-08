Megkezdődött a kedvezményes regisztráció a Felvidéki Vállalkozói Expóra

Már elérhető az Early Bird, kedvezményes regisztráció a Felvidéki Vállalkozói Expóra! A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének egyik legnagyobb eseménye idén is kivételes lehetőséget kínál a régió vállalkozóinak a bemutatkozásra, fejlődésre és kapcsolatépítésre. A rendezvény helyszíne ismét a dunaszerdahelyi MOL Aréna lesz.
Fedezd fel a fejlődés új útjait! Az Expo a jelen kihívásaira reagálva kínál megoldásokat és inspirációt mindazoknak, akik készen állnak szintet lépni. A „Válts magasabb fokozatra!” mottó jegyében idén is találkozási pontot teremtünk a tudás, az innováció és a jövő vállalkozásai számára.
Kedvezményes kiállítói díj szeptember 19-ig a vállalkozói szövetség
VIP tagja számára / 0 euró kiállítói díj
tagja számára / 50 euró kiállítói díj a standard 100 euró helyett
A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségében Követőként regisztrált, illetve nem regisztrált vállalatok számára a kiállítói díj 90 eurót tesz ki a standard 160 euró helyett.
A standard regisztrációs határidő: szeptember 30.
Regisztráció az EXPO 2025 hivatalos weboldalán.
Miért érdemes részt venni kiállítóként?
Új üzleti kapcsolatok – Ismerkedj meg a térség aktív vállalkozóival!
Versenyelőny – Mutasd be vállalkozásod személyesen leendő partnereidnek!
Tapasztalatcsere – Tanulj más vállalkozók sikereiből és hibáiból!
Reklámlehetőségek – Jelenj meg a Szövetség online és nyomtatott felületein!
Kiállítói verseny – Mérd össze magad más piaci szereplőkkel!
Szerezz új kapcsolatokat, tanulj vállalkozó társaidtól, és meríts lendületet a közösség erejéből!
A rendezvénnyel kapcsolatos friss hírekért keresse fel a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének honlapját és Facebook-oldalát.
Ne maradj le – válts magasabb fokozatra 2025. november 7-én, Dunaszerdahelyen!
Sajtóközlemény/Felvidék.ma