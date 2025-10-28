A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége (SZMVSZ) november 7-én immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Felvidéki Vállalkozói Expót Dunaszerdahelyen. A régió legnagyobb magyar gazdasági rendezvénye nem csupán inspirációt, hanem gyakorlati tudást, szakmai fejlődést és kapcsolatépítési lehetőségeket is kínál a résztvevőknek. A szervezőket Gasparyk Maja, a Pátria Rádió Nappali című műsorában kérdezte ma délelőtt a szervezetről és annak legnagyobb éves eseményéről.

Az esemény mottója idén: „Válts magasabb fokozatra!”

Az SZMVSZ 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy összefogja a felvidéki magyar vállalkozókat, és olyan közösséget építsen, ahol a tagok szakmailag és emberileg is támogatni tudják egymást. Iván Tamás, a szövetség elnöke szerint a szervezet küldetése, hogy segítsen a vállalkozóknak áttörni az úgynevezett „üvegplafont”, vagyis kilépni a megszokott komfortzónából, és fejlődni – akár tudásban, akár üzleti kapcsolatokban. A szövetség tevékenysége sokrétű: mentorprogramokat, vállalkozói reggeliket, tanácsadói hálózatot, valamint az Év Vállalkozója-díjat is működtetik, de a legfontosabb éves esemény minden kétséget kizáróan az Expo.

Kiss Márton, aki 2024 tavaszán csatlakozott a szervezethez, kiemelte: inspiráló látni, hogy a rendezvény valódi közösséggé formálta a felvidéki vállalkozókat. „Királyhelmecről is érkeznek vállalkozók, akár 400–500 kilométert is autózva csak azért, hogy ott lehessenek. Itt nemcsak üzleti, hanem baráti kapcsolatok is születnek” – mondta.

A kis- és középvállalkozások a szlovák gazdaság gerincét adják: a munkahelyek mintegy felét és a GDP több mint harmadát biztosítják – magyarázta Iván Tamás, aki hangsúlyozta, a vállalkozói szektor nemcsak gazdasági, hanem közösségépítő és nemzetmegtartó szerepet is betölt. „Ha a felvidéki magyar vállalkozók erősek és helyben maradnak, akkor a magyar közösség is erősödik” – fogalmazott.

Az elmúlt évek kihívásai – a gazdasági konszolidációs intézkedések, a mezőgazdaságot sújtó problémák és az infláció – ellenére a szövetség célja változatlan: támogatni a fejlődést, tudás- és tapasztalatmegosztást. Az Expo ennek a filozófiának a gyakorlati megtestesülése: három fő pillére van – kiállítás, szakmai előadások és B2B találkozók.

Az eseményen több mint 80 kiállító mutatkozik be, köztük ipari, IT-, mezőgazdasági és szolgáltatói vállalkozások. A rendezvény iránt évről évre nagy az érdeklődés – sok visszatérő kiállítóval, ami bizonyítja, hogy a részvétel valóban értékes lehetőség

– jegyezte meg Iván Tamás.

Az Expó helyszíne idén is a dunaszerdahelyi MOL Aréna lesz, amely az elmúlt évben új, kétszintes kiállítótérrel bővült. A szervezők minden alkalommal igyekeznek újdonságot hozni: 2025-ben például

Wolf Gábor, a Marketing Commando alapítója lesz az egyik főelőadó, aki a kisvállalkozások növekedésének és marketingjének specialistájaként ad majd gyakorlati tanácsokat.

A szervezők külön figyelmet fordítanak a fiatal generáció bevonására is. Az SZMVSZ egyik projektje, a „Kezdj okosan” startupverseny a középiskolásokat és egyetemistákat ösztönzi saját ötleteik megvalósítására. Idén több mint száz diák érkezik az Expóra Nagymegyerről és Dunaszerdahelyről, akik helyi vállalkozókkal találkozhatnak és gyakorlati tapasztalatot is szerezhetnek. Ez a kezdeményezés nemcsak inspirál, hanem konkrét lehetőséget is kínál a jövő vállalkozóinak.

A rendezvény ugyanakkor nem kizárólag a vállalkozóknak szól. A nyitott programoknak köszönhetően a nagyközönség is betekinthet a helyi gazdaság világába, megismerheti a felvidéki termékeket és szolgáltatásokat, sőt vásárolhat is. „Sok helyi vállalkozó kiváló minőségű, helyi alapanyagból készült termékeket állít elő, mégis kevesen ismerik őket. Az Expo segít abban, hogy több figyelmet kapjanak” – mutatott rá Kiss Márton.

A vállalkozói kedvről szólva Iván Tamás elmondta: a sikerhez nemcsak szakmai tudás, hanem tudatos cégépítés is kell. „Attól, hogy valaki jó pék, még nem biztos, hogy jó vállalkozó is. Mi abban tudunk segíteni, hogyan építse fel a cégét, hogyan váljon rendszerszintűvé a működése.”

A szövetség elnöke kiemelte,

külön figyelmet fordítanak a női vállalkozók támogatására is, akik gyakran család és munka mellett építik saját cégüket. A szövetség célja, hogy a női vállalkozók tapasztalatot cserélhessenek és erősítsék egymást.

A szervezők abban bíznak, hogy minden résztvevő legalább egy új kapcsolatot, egy ötletet vagy egy inspiráló gondolatot visz haza. „Ha nyitottak vagyunk egymásra, és hajlandók vagyunk segíteni, azzal nemcsak a vállalkozásunkat, hanem az egész felvidéki magyar közösséget erősítjük” – fűzte hozzá Iván Tamás.

A Felvidéki Vállalkozói Expo tehát nemcsak egy szakmai rendezvény, hanem egy közösségi találkozóhely, ahol a gazdaság, az együttműködés és a felvidéki magyarság találkozik.

November 7-én Dunaszerdahelyen minden vállalkozót és érdeklődőt vár a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége – hogy közösen váltsanak magasabb fokozatra.

