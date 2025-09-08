Home Itt és Most Čaputová nem tervezi visszatérését a politikába
Itt és Most

Čaputová nem tervezi visszatérését a politikába

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Zuzana Čaputová Facebook-oldala

Zuzana Čaputová volt államfő nem tervezi visszatérését a politikába, és nem készül politikai szerepvállalásra – tette közzé a közösségi hálón.

„Azt hallottam, hogy állítólag a politikába való visszatérésemet mérlegelem, vagy valamilyen kampányszerepre készülök. Nagyra tartom azok bizalmát, akik ezt kívánnák. De azok kételyeit is látom, akik nem szeretnék ezt” – írta a volt államfő.

Megismételte, hogy végleg távozott a politikából.

„Másképp igyekszem a társadalom hasznára lenni, az összetartás erősítésén dolgozni. Egy erősebb, ellenállóbb és kevésbé megosztott ország ugyanis a legjobb feltétele az állam jó működésének” – tette hozzá a volt államfő.

Čaputová 2019-től 2024-ig volt államfő, másodszor már nem indult a posztért. Korábban az ellenzéki Progresívne Slovensko alelnöke volt.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Bírság megfizetésére kötelezték a Hlast, mert későn tette...

Megállapodott a koalíciós tanács a szeptemberi parlamenti ülés...

Fico: Olyan rendszer kell, amely biztonságos energiaellátást biztosít

Fico igazságos békét kíván Ukrajnának

A jövő tanévtől tananyag lesz a mesterséges intelligencia

Engedélyezte a környezetvédelmi tárca az új dunacsúni vízerőmű...

Pavol Gašpar távozását követeli az ellenzék

Šutaj Eštok szerint Szlovákiának nincs más alternatívája, csak...

Blanár konstruktív párbeszédet vár Fico és Zelenszkij találkozójától

„Senki sem engedheti meg magának, hogy rövid távú...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma