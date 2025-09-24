Home Itt és Most Ma folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben
Ma folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben

Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Szerdán folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben. Mivel gyorsított eljárásban tárgyalja a parlament az intézkedéseket, még ezen az ülésszakon végszavazást terveznek.

34 képviselő jelentkezett be írásban a vitába, 20 felszólalása van még hátra, utánuk pedig szóban is be lehet jelentkezni.

Az első olvasatú vita hosszát a múlt héten 12 órában szabták meg, most egyelőre nincs ilyen korlátozás. A lerövidítésről vagy a vita lezárásáról szavazással dönthetnek a képviselők.

A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a tervet szeptember 9-én jelentette be Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter.

A csomagban adó- és járulékemelés is szerepel. A kormányzati takarékoskodásra vonatkozó javaslatok egyelőre nem ismertek, csak a lakosságot, a cégeket és az önkormányzatokat érintő intézkedések.

TASR/Felvidék.ma

