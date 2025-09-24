Home Egyéb Nemzetközi sakkversenyek Bátorkeszin
Nemzetközi sakkversenyek Bátorkeszin

Fotó: EuroPRESS Sakk-Klub/Esztergomi SI

A Bátorkeszi Falunap keretén belül a helyi kultúrházban két rangos nemzetközi sakkversenyt rendezett a helyi EuroPRESS Bátorkeszi Sakk-klub vezetősége. A versenyek fővédnöke, a falu polgármestere Labancz Roland. Az esemény a magyar-szlovák Interreg pályázat keretén belül valósult meg. Az ünnepélyes megnyitón a vendégeket Miholics Zoltán, az immár 60 éves bátorkeszi sakk megalapítója, Kráľ Klaudia nagyapja is köszöntötte.

Már hagyományosan, minden évben megrendezzük az EuroPRESS Kupa – Kráľ Klaudia Emlékversenyt, mellyel egy fiatalon elhunyt országos bajnok emlékét idézzük fel. A versenyre huszonnyolcan neveztek Felvidékről és az anyaországból. Klenkó Ádám vezetésével a verseny zökkenőmentesen zajlott, az abszolút sorrend mellett négy kategóriában osztottak ki jutalmakat. A 8 éves fiúk versenyét Dobos Hunor, az Esztergomi Sportiskola, míg a lányok versenyét Nagy Illangó, a Szigetközi Sakk Egyesület ifjú tehetsége nyerte meg.

A 10 éves lányok között a tatai Demeter Orsolya, a Kőkuti Általános Iskola versenyzője diadalmaskodott, míg a fiúk versenyében az esztergomi Szabó Huba lett az első. A 12 éves lányoknál Varga Boróka Esztergomból, a fiúknál Schmidt Ármin a Szigetközi Sakk Egyesületből állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A 14 éves lányoknál  Mogyorósi Beatrix, a helyi klub tagja, míg a fiúknál az oroszkai Hollý Michal végzett az élen. Az abszolút első helyezett hazavihette egy évre a vándorserleget.

A verseny részletes eredményei:

8 éves lányok

1. Nagy Illangó             Szigetközi Sakk Egyesület

2. Balogh Boglárka        SI Esztergom

3. Balogh Emese           SI Esztergom

8 éves fiúk

1. Dobos Hunor             SI Esztergom

2. Kovács Félix             KSC Észak-Komárom

3. Bárczi Barnabás         EuroPRESS Bátorkeszi

10 éves lányok

1. Demeter Orsolya        Kőkuti Általános Iskola Tata

2. Komjáthy Dorka        KSC Észak-Komárom

10 éves fiúk

1. Szabó Huba               SI Esztergom

2. Orbán Levente Gergő SI Esztergom

3. Csepecz Barnabás      SI Esztergom

12 éves lányok

1. Varga Boróka            SI Esztergom

2. Csákvári Noémi         EuroPRESS Bátorkeszi

3. Tóth Borbála               SI Esztergom

12 éves fiúk

1. Schmidt Ármin          Szigetközi Sakk Egyesület

2. Varga András Ferenc    SI Esztergom

3. Gyöpös István           EuroPRESS Bátorkeszi

14 éves lányok

1. Mogyorósi Beatrix     EuroPRESS Bátorkeszi

14 éves fiúk

1. Hollý Michal             OSKA Pohronský Ruskov – Oroszka

2. Hudík Michal            KSC Észak-Komárom

3. Garai-Csóka Márton  SMAFC Sopron

A verseny abszolút végeredménye:

1. Schmidt Ármin Szigetközi Sakk Egyesület 6,0 pont

2. Molnár Rajmond    KSC Észak-Komárom   5,5 pont

3. Varga András Ferenc SI Esztergom 5,0 pont

VII. Határtalanul 

A diákok versenye mellett a szomszéd teremben került megrendezésre a pénzdíjas Határtalanul – Bez hraníc nemzetközi FIDE Rapid sakkverseny. Lábsky Balázs és Jóba Ferdinánd vezetésével, kilenc fordulón keresztül küzdöttek a minél jobb helyezés eléréséért. Az eseményre 31 versenyző nevezett a Felvidékről és az anyaországból.

A verseny abszolút végeredménye:

1. Pápai Máté                    Szombathelyi MÁV Haladás SE                  8,0 pont

2. Béreš Tomáš                 Inbest Dunajov Martin                                 7,5 pont

3. Schmikli László            Győri Elektromos Vasas Sportkör              7,0 pont

4. Nagy Ervin                     Šk Aquamarin Podhajská                            6,0 pont

5. Molnár Ernő                  KSC Észak-Komárom                                    6,0 pont

Különböző kategóriában hirdettek eredményt

Senior (60 év felett)

1. Dávid Béla                     Gödi Sportegyesület                                     5,0 pont

2. Gyarmati Tihamér        EuroPRESS Bátorkeszi                                  5,0 pont

3. Csiszár Albert                HSE Vasalja                                                     4,5 pont

18 éves fiúk

1. Palugyai Bence             Gödi Sportegyesület                                     5,0 pont

2. Klenkó Dávid                 EuroPRESS Bátorkeszi                                  4,5 pont

3. Csölle Róbert                KSC Észak-Komárom                                    4,5 pont

18 éves lányok

1. Cséplő Zsófia                EuroPRESS Bátorkeszi                                  4,5 pont

ELO 1700

1. Kis Arnold                       EuroPRESS Bátorkeszi                                  4,5 pont

2. Tóth Péter                     EuroPRESS Bátorkeszi                                  4,0 pont

3. Jakus Jozef                    TJ ŠO Topoľníky                                             4,0 pont

ELO 1900

1. Kurics László                 Szigetközi Sakk Egyesület                         5,5 pont

2. Németh Zsolt                Keszthelyi Spartakus                                    5,5 pont

3. Száraz Vojtech              EuroPRESS Bátorkeszi                                  4,5 pont

Az eredményhirdetés után a Komáromi Sakk-klub vezetője, Molnár Ernő a fiatalok körében tartott sakkszimultánt. A falunap alkalmából főzőversenyre került sor, melyen klubunk is képviseltette magát. Szakácsaink megvendégelték a verseny résztvevőit.

Pallag György, a Bátorkeszi EuroPRESS Sakk-Klub elnöke/Felvidék.ma

Fotó: EuroPRESS Sakk-Klub/Esztergomi SI

