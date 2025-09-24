Nemzetközi sakkversenyek Bátorkeszin

A Bátorkeszi Falunap keretén belül a helyi kultúrházban két rangos nemzetközi sakkversenyt rendezett a helyi EuroPRESS Bátorkeszi Sakk-klub vezetősége. A versenyek fővédnöke, a falu polgármestere Labancz Roland. Az esemény a magyar-szlovák Interreg pályázat keretén belül valósult meg. Az ünnepélyes megnyitón a vendégeket Miholics Zoltán, az immár 60 éves bátorkeszi sakk megalapítója, Kráľ Klaudia nagyapja is köszöntötte.

Már hagyományosan, minden évben megrendezzük az EuroPRESS Kupa – Kráľ Klaudia Emlékversenyt, mellyel egy fiatalon elhunyt országos bajnok emlékét idézzük fel. A versenyre huszonnyolcan neveztek Felvidékről és az anyaországból. Klenkó Ádám vezetésével a verseny zökkenőmentesen zajlott, az abszolút sorrend mellett négy kategóriában osztottak ki jutalmakat. A 8 éves fiúk versenyét Dobos Hunor, az Esztergomi Sportiskola, míg a lányok versenyét Nagy Illangó, a Szigetközi Sakk Egyesület ifjú tehetsége nyerte meg.

A 10 éves lányok között a tatai Demeter Orsolya, a Kőkuti Általános Iskola versenyzője diadalmaskodott, míg a fiúk versenyében az esztergomi Szabó Huba lett az első. A 12 éves lányoknál Varga Boróka Esztergomból, a fiúknál Schmidt Ármin a Szigetközi Sakk Egyesületből állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A 14 éves lányoknál Mogyorósi Beatrix, a helyi klub tagja, míg a fiúknál az oroszkai Hollý Michal végzett az élen. Az abszolút első helyezett hazavihette egy évre a vándorserleget.

A verseny részletes eredményei:

8 éves lányok

1. Nagy Illangó Szigetközi Sakk Egyesület

2. Balogh Boglárka SI Esztergom

3. Balogh Emese SI Esztergom

8 éves fiúk

1. Dobos Hunor SI Esztergom

2. Kovács Félix KSC Észak-Komárom

3. Bárczi Barnabás EuroPRESS Bátorkeszi

10 éves lányok

1. Demeter Orsolya Kőkuti Általános Iskola Tata

2. Komjáthy Dorka KSC Észak-Komárom

10 éves fiúk

1. Szabó Huba SI Esztergom

2. Orbán Levente Gergő SI Esztergom

3. Csepecz Barnabás SI Esztergom

12 éves lányok

1. Varga Boróka SI Esztergom

2. Csákvári Noémi EuroPRESS Bátorkeszi

3. Tóth Borbála SI Esztergom

12 éves fiúk

1. Schmidt Ármin Szigetközi Sakk Egyesület

2. Varga András Ferenc SI Esztergom

3. Gyöpös István EuroPRESS Bátorkeszi

14 éves lányok

1. Mogyorósi Beatrix EuroPRESS Bátorkeszi

14 éves fiúk

1. Hollý Michal OSKA Pohronský Ruskov – Oroszka

2. Hudík Michal KSC Észak-Komárom

3. Garai-Csóka Márton SMAFC Sopron

A verseny abszolút végeredménye:

1. Schmidt Ármin Szigetközi Sakk Egyesület 6,0 pont

2. Molnár Rajmond KSC Észak-Komárom 5,5 pont

3. Varga András Ferenc SI Esztergom 5,0 pont

VII. Határtalanul

A diákok versenye mellett a szomszéd teremben került megrendezésre a pénzdíjas Határtalanul – Bez hraníc nemzetközi FIDE Rapid sakkverseny. Lábsky Balázs és Jóba Ferdinánd vezetésével, kilenc fordulón keresztül küzdöttek a minél jobb helyezés eléréséért. Az eseményre 31 versenyző nevezett a Felvidékről és az anyaországból.

A verseny abszolút végeredménye:

1. Pápai Máté Szombathelyi MÁV Haladás SE 8,0 pont

2. Béreš Tomáš Inbest Dunajov Martin 7,5 pont

3. Schmikli László Győri Elektromos Vasas Sportkör 7,0 pont

4. Nagy Ervin Šk Aquamarin Podhajská 6,0 pont

5. Molnár Ernő KSC Észak-Komárom 6,0 pont

Különböző kategóriában hirdettek eredményt

Senior (60 év felett)

1. Dávid Béla Gödi Sportegyesület 5,0 pont

2. Gyarmati Tihamér EuroPRESS Bátorkeszi 5,0 pont

3. Csiszár Albert HSE Vasalja 4,5 pont

18 éves fiúk

1. Palugyai Bence Gödi Sportegyesület 5,0 pont

2. Klenkó Dávid EuroPRESS Bátorkeszi 4,5 pont

3. Csölle Róbert KSC Észak-Komárom 4,5 pont

18 éves lányok

1. Cséplő Zsófia EuroPRESS Bátorkeszi 4,5 pont

ELO 1700

1. Kis Arnold EuroPRESS Bátorkeszi 4,5 pont

2. Tóth Péter EuroPRESS Bátorkeszi 4,0 pont

3. Jakus Jozef TJ ŠO Topoľníky 4,0 pont

ELO 1900

1. Kurics László Szigetközi Sakk Egyesület 5,5 pont

2. Németh Zsolt Keszthelyi Spartakus 5,5 pont

3. Száraz Vojtech EuroPRESS Bátorkeszi 4,5 pont

Az eredményhirdetés után a Komáromi Sakk-klub vezetője, Molnár Ernő a fiatalok körében tartott sakkszimultánt. A falunap alkalmából főzőversenyre került sor, melyen klubunk is képviseltette magát. Szakácsaink megvendégelték a verseny résztvevőit.

Pallag György, a Bátorkeszi EuroPRESS Sakk-Klub elnöke/Felvidék.ma

Fotó: EuroPRESS Sakk-Klub/Esztergomi SI