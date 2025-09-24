A cseh lakosság 55 százaléka elégedetlen az ország fejlődésének irányával – derült ki a STEM közvélemény-kutató intézet országos felméréséből, amelynek eredményét kedden hozták nyilvánosságra Prágában.

A lakossági elégedetlenség mértéke ezzel visszatért a 2023-as szintre, tavaly pedig két százalékponttal alacsonyabb volt – mutatott rá az akadémiai kutatóintézet.

Azt, hogy az ország dolgai nem úgy alakulnak, ahogy kellene, leginkább az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalmak, valamint a parlamenten kívüli csoportosulások hívei gondolják.

A helyzet alakulásával pedig legnagyobb mértékben a kormánykoalíciós pártoknak – a Polgári Demokratikus Pártnak (ODS), a Kereszténydemokrata Uniónak (KDU), a TOP 09-nek, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) nevű pártnak, valamint a koalícióból tavaly kivált Kalózpártnak a támogatói a legelégedettebbek.

Azt a véleményt, hogy Csehország jelenleg jó irányban halad, csak a megkérdezettek 18 százaléka osztja, míg 27 százalék úgy látja, Csehország egy helyben topog.

A STEM az eredmények elemzésében rámutatott: a cseh társadalom többsége már ötödik éve szkeptikus az ország fejlődését illetően.

Ennek alapvető okait a migrációs válságban, a koronavírus-járványban, az energetikai problémákban, a növekvő inflációban és az orosz–ukrán konfliktusban kell keresni

– írták.

„A cseh közvélemény az újkori történelemben mindig nagyon tartózkodó volt az ország fejlődési irányának pozitív megítélésében, de a mostani válaszok összességében sokkal negatívabbak, hasonlóan a 2009 és 2013 között nagy gazdasági válság éveiben tapasztaltakhoz” – jegyezték meg a felmérés készítői. A gazdasági válság éveiben a fejlődés irányát a megkérdezettek 54 százaléka értékelte negatívan. Ez az arány 2020-ra 28 százalékosra csökkent, majd ismét uralkodó lett a borúlátás – írja a STEM.

MTI/Felvidék.ma