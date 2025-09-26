Jubileumi népdalfesztivál Ekecsen, ahol a nyugdíjasok éltetik a hagyományokat…

Huszonötödik alkalommal rendezték meg a Dunaszerdahelyi járás nyugdíjasok alkotta énekkarainak, dalárdáinak, énekköreinek és szólistáinak fesztiválját Ekecsen. A rendezvényen 14 csoport, 8 szólista és 5 kísérő lépett fel, hangsúlyozva a népdalok és a kulturális hagyományok továbbadásának fontosságát a következő generációknak.

A fesztivál megnyitóján Kovács Ferenc, a Nyugdíjasok Dunaszerdahelyi Járási Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a jubileumi esemény méltó helyszínt kapott az ekecsi kultúrházban, amit Polák László polgármesternek és a helyi szervezet vezetőségének köszönhettek. „Hagyománnyá nőtte ki magát ez a fesztivál, mi pedig automatikusan hagyományőrzőkké váltunk ezáltal” – mondta Kovács, majd arra buzdított, hogy a népdalokat ápolják és adják át a fiataloknak. „Lesz kinek átadni, csak meg kell találni és ránevelni ezeket az egyéneket. Majd maguk is rájönnek, hogy nyelvében él a nemzet – és a népdalaiban, hagyományaiban” – tette hozzá.

Polák László, Ekecs polgármestere is üdvözölte a jelenlévőket az önkormányzat nevében. Örömét fejezte ki, hogy a település adhat otthont a rendezvénynek, különösen azért, mert a kultúrház felújítás után van. „Ez a terem még jóformán kész sincs, s ez már a második rendezvény” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy az 1950-es években épült épület most új arculatot kapott, köszönhetően mindenkinek, aki hozzájárult a munkához.

A polgármester szerint a nyugdíjasok érdeme, hogy a népdalok és a népi kultúra tovább él. „A fiatalabb generációk ma minden mással is el vannak foglalva, de tudjuk, hogy azért a népzene, a népdalok, a népi zene nem fog kihalni, hiszen mindig vannak követők” – hangsúlyozta. A fesztivált példaként hozta fel arra, hogyan lehet motiválni a fiatalokat, hogy szerepeljenek énekkarokban, dalárdákban vagy szólóénekesként, hogy még sokáig csendüljön fel Csallóközben is a nóta, a dal.

A rendezvény nem csupán fellépésekből állt, hanem lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy megosszák tapasztalataikat a népdalok ápolásáról. A nyugdíjasok járási egyesülete évek óta szervezi a fesztivált, amely mára igazi közösségi hagyománnyá vált, összekötve a településeket és generációkat a Csallóköz kulturális örökségén keresztül.

