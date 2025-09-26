Példás együttműködés a rimaszombati kiskertészek kiállításán

A rimaszombati kiskertészek és termelők 2025. szeptember 26-27-én mutatják be terméseiket és termékeiket. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a rendezvény nemcsak bemutató, hanem közösségi találkozási pont is, ahol a termelők és a város lakói közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással.

A főszervezők: a Gömöri Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara, valamint a Szlovákiai Kertészkedők Szövetségének Rimaszombati Járási Bizottsága a Rimaszombati Városi Művelődési Központ felújítási munkálatai miatt és összhangban a megyei betakarítási ünnepéllyel ezúttal a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában rendezték meg a hagyományos őszi kiállítást. Példás együttműködésben a kiskertészek, az iskola és a város, valamint a megye képviselői.

A kiállítás célja, hogy bemutassa a gömöri kiskertészek munkáját és a helyben termelt értékeket.

A látogatók ízelítőt kaphatnak abból, milyen gazdag a térség mezőgazdasági és kézműves hagyománya. Friss zöldségek, gyümölcsök, virágok, házi lekvárok, mézek, sajtok, borok, valamint kézműves alkotások, sőt kisállatok is várják az érdeklődőket.

A kiállítással szeretnék megmutatni, hogy a helyi termékek nemcsak egészségesek és minőségiek, hanem a gömöri identitás és hagyomány részei is – fogalmazták meg a kiskertészek.

A rimaszombati Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola bejárati előtere így két napra a gömöri föld kincseinek tárháza lett.

Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 26-án, pénteken reggel került sor. Verssel, énekkel, mesével a Tompa Mihály Alapiskola és a Magán Szakközépiskola tehetséges diákjai közreműködtek. A zenei aláfestésről Agócs Sándor gondoskodott klarinéttal.

A bejárati szalagot Jozef Simko, Rimaszombat polgármestere vágta el, aki beszédét követően három polgármesteri elismerést is átadott. A kiállítókat értékelve ezúttal a Kelo a synovia Kft., a Mezőkövesdi Kertbarát Egyesület és Pénzes Rózsa kapta az oklevelet.

Tóth Ferenc, a Gemerprodukt tulajdonosa a főszervezők nevében elmondta, a rimaszombati kiállítás immár 51 éve kerül megrendezésre, ami lehetőséget ad a hagyományok értékelésére és a jövő alakítására.

„Célunk, hogy a fiatalok is megszeressék a kertészkedést, lássák, mennyi finom gyümölcs és zöldség termeszthető otthon, sőt állattartással a kiskertek gondozása is könnyebb lehet. Fontos üzenetünk, hogy a jövő az egészséges, saját termelésű élelmiszerekben rejlik, nem pedig a hipermarketekben kapható, adalékanyagokkal teli áruban” – nyilatkozta Tóth Ferenc.

Norbert Kelo, a Gömöri Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara elnöke kiemelte, ha valami ilyen sokáig fennáll, hogy 51. évfolyamába lép, akkor az több, mint egyszerű kedvtelés, a kertészet és a mezőgazdaság a gömöriek szenvedélye, hogy meg tudják őrizni az élelmiszer-biztonságot.

Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke is részt vett a kiállításmegnyitón. (Ezen a napon tartották regionális tagsági értekezletüket is Rimaszombatban.) Hangsúlyozta, hogy a gömöri régió mezőgazdasági lehetőségei hatalmasak, közel 90 ezer hektárnyi területtel.

A diákokhoz szólva elmondta, a mezőgazdaságban tevékenykedő fiatalok számára az Európai Unió anyagi támogatást biztosít akár 50 ezer euró összegben, hogy elkezdhessék saját családi vagy egyéni vállalkozásukat. „A mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés mindig szükséges marad, ezért érdemes a fiataloknak fejleszteniük a gazdálkodást” – szögezte le.

A kiállítás kapcsán Patasi Ilona megjegyezte, a bemutatott termékek egyediek, hazai termelőktől származnak, akik biztonságos, minőségi élelmiszert biztosítanak.

Mint mondta, minden kiállítónak köszönet jár, és a rendezvény közösségi, kulturális élményt is nyújt a résztvevőknek, amihez gratulált.

A rendezvény minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy a helyi gazdák munkája nagyobb elismerést kapjon, a fogyasztók pedig közelebb kerüljenek a valóban értékes, hazai termékekhez.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma