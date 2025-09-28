Sikerrel zárultak a füleki Pajtás Napok

A füleki Pajtás Napok utolsó rendezvénye szeptember 27-én igazi örömünneppé vált, amely méltó lezárása volt a júniusban indult, összesen hat alkalmat felölelő programsorozatnak.

A minőségi kulturális élményeket kínáló esemény a város és a régió értelmiségi rétegét szólította meg.

A Pajtás Napok során a közönség folk-, világzenei és alternatív koncerteket élvezhetett, helyi zenekarok bemutatkozását hallgathatta, valamint részt vehetett könyvbemutatókon, beszélgetéseken és stand up comedy-esteken. A sorozat csúcspontját a Várlak Fesztivál jelentette, ahol három napon keresztül vált a Pajtás Napok programkínálata a fesztivál szerves részévé.

A programsorozat idei fellépői között számos elismert előadót és formáció mutatkozott be,

köztük: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Húros Banda, Kicsihang, Kávészünet, Unicumbia, Dánielfy, Jóvilágvan, Molnár Tamás, Kingfishers, Gypo Circus, Ács Fruzsi, Janklovics Péter, Bán Mór, Törőcsik Franciska, Rómeó Vérzik, valamint Karmen Pál-Baláž & OliverFromEarth.

A programok a Bebek-Pajtában valósultak meg, amelyet 2023-ban építettek a Várlak Fesztivál aktivistái önkéntes munkával. Az új rendezvényhelyszín előnye, hogy gazdagítja a fesztivál kínálatát, és lehetőséget teremt arra, hogy immár havi szinten is koncertek, kulturális események valósuljanak meg Füleken.

Az idei záróesemény akusztikus produkciói különleges hangulatot teremtettek színpadra lépett Karmen Pál-Baláž & OliverFromEarth, valamint a Rómeó Vérzik.

A hat alkalomból álló rendezvénysorozaton összesen mintegy 4500 látogató vett részt, ami jól mutatja a Pajtás Napok növekvő népszerűségét.

A programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Kollégiumának, a Kisebbségi Kulturális Alap (Kultminor), Besztercebánya megye, a Bethlen Gábor Alap, valamint a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósult meg. A szervezők bíznak abban, hogy a Pajtás Napok hagyománnyá válnak és hosszú távon meghatározó kulturális találkozóhelyet teremtenek Füleken.

