„Üdvözlet Rimaszombatból” – utazzon vissza a múltba

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum Üdvözlet Rimaszombatból című időszaki kiállítását évvégéig meghosszabbították, az év kiállítása díjra jelölték. Tekintse meg a tárlatot és látogasson el a kísérőrendezvényekre is. Legutóbb Simon Attila, a Fórum Intézet igazgatója tartott itt előadást.

„Üdvözlet Rimaszombatból” – különleges képeslapkiállítás a Gömör-Kishonti Múzeumban

2025-ben különleges időszaki kiállítás nyílt a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban, amely a város múltját képeslapokon keresztül mutatja be. A tárlat kurátorai PhDr. Kerényi Éva, PhD, a múzeum igazgatója, valamint Mgr. Kerepesi Igor történész, akik gondos válogatással állították össze az anyagot.

A kiállítás középpontjában a régi, történelmi képeslapok állnak, amelyek Rimaszombatot és környékét ábrázolják az 1890-es évektől egészen az 1945 előtti időszakig. Mintegy 450 darab képeslapot tekinthetnek meg a látogatók, amelyek 2024-ben kerültek a múzeum gyűjteményébe JUDr. Igor Mikita rimaszombati magángyűjtő jóvoltából.

A kiállítás célja, hogy közelebb hozza a város múltbéli hétköznapjait és városképeit, olyan részleteket is megmutatva, amelyek ma már nem vagy csak átalakult formában léteznek.

A képeslapok betekintést engednek a korabeli posta- és levelezési kultúrába, az utcanevek változásaiba, a fotótechnika és nyomdászat fejlődésébe, sőt a hátoldalukon szereplő üzenetek, bélyegek és pecsétek révén személyes és társadalomtörténeti adalékokkal is szolgálnak.

A múzeum a kiállítást interaktív elemekkel tette korszerűvé

A tárlat különlegessége, hogy interaktív elemeket is felvonultat: kiterjesztett valóság segítségével több ikonikus képeslap életre kel.

AR-technológiával (kiterjesztett valóság) készült 3D-s képeslapok és modern vizuális eszközök várják tehát a látogatóka, így a fiatalabb generáció számára is élményszerű a múlt megismerése.

A látogatók narrációval és kísérőszöveggel kísért vizuális élmény során visszarepülnek a múltba, megismerve egy-egy épület történetét, sőt a képeslapokon szereplő hétköznapi emberek is mozgásba lendülnek.

Az év kiállítása 2025 díj esélyese lett az „Üdvözlet Rimaszombatból” című időszaki kiállítás

A 2025-ös díjat október 21-én adják át a Petőfi Irodalmi Múzeumban – számolt be a Magyar Múzeumok magazin. Mint megtudtuk, a Pulszky Társaság 2010-ben alapította a címet, mellyel évről-évre muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza, egy múzeum állandó vagy időszaki, esetleg virtuális kiállítását kiválasztva.

Idén két kategóriában folyik a megmérettetés: 10 millió forint alatti illetve feletti bekerülési költségű állandó vagy időszaki kiállítások pályáztak az elismerésre. A zsűri az előbbi kategóriából 5, az utóbbiból 9 pályázót választott a jelöltek közé.

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum Üdvözlet Rimaszombatból című időszaki kiállítása a10 millió forint alatti bekerülési költségű pályázók közé került be.

A kiállítás 2025. december 31-ig látható!

„Több szempontból is kiemelkedő jelentőségű a kiállítás. Egyrészt mementót állít a város múltjának: az itt élt embereknek, polgároknak, épületeknek, valamint annak a korszaknak, amikor Rimaszombat megyeszékhelyként dicső fénykorát élte. Másrészt a szakmai elismerés szempontjából is fontos mérföldkő, hiszen a tárlat bekerült a Pulszky Társaság „Év kiállítása 2025” pályázatának döntőjébe a 10 millió forint alatti bekerülési költségű kategóriában. Ez óriási megtiszteltetés, különösen azért, mert a rimaszombati intézmény az első szlovákiai múzeum, amely valaha döntőbe jutott. Az eredményhirdetésre október 21-én a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban kerül sor” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Kerényi Éva.

Érdekes kísérőrendezvények is színesítik a tárlatot

Kerényi Éva, a múzeum igazgatója a Felvidék.ma-nak elmondta az „Üdvözlet Rimaszombatból” kiállítás nemcsak a helyieknek, hanem minden érdeklődőnek különleges lehetőséget kínál, hogy képeslapokon keresztül fedezze fel a város múltjának arcait és történeteit.

Olyan kísérőrendezvények is színesítik a programot, mint múzeumpedagógiai foglalkozások, tematikus előadások, családi hétvégék és várostörténeti séták.

„A kiállítás nemcsak a régi képeslapok révén nyújt élményt, hanem a hozzá kapcsolódó kísérőrendezvények által is. Május óta óvodás kortól középiskolás korosztályig kínálunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, emellett a nagyközönség számára várostörténeti sétákat, családi hétvégéket és tematikus programokat szervezünk. Ősszel kegyeleti séta is várja az érdeklődőket, amely során a rimaszombati köztemetőt, a zsidó temetőt és a Margit-kápolnát is megnyitják a látogatók előtt” – árulta el Kerényi Éva.

Idegenforgalmi Világnap a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum 2025-ben is csatlakozott az Idegenforgalmi Világnap programsorozatához, amely szeptember 26–27-én különleges élményekkel várta a látogatókat.

A szeptember 26-i napon „Padlástól a pincéig” címmel rendhagyó múzeumbemutatóra került sor, amely kulisszák mögötti sétát kínált az érdeklődőknek.

A programok az iskolásokat is megszólították: tudáskvíz a régióról az OOCR Gemer közreműködésével, történelmi előadás és szubjektív tárlatvezetés, valamint rendhagyó séta „padlástól a pincéig” formájában. Az Idegenforgalmi Világnap alkalmából ezen a napon a múzeum 50%-os kedvezménnyel várta a látogatókat.

Másnap, szeptember 27-én az élmények sora a művészet felé fordult: az érdeklődők részt vehettek az „Élményfestés a GemerArt-tal” programon, amely a „Templomok ihlették … Festett bútorok a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményéből” című kiállításhoz kapcsolódott.

Szeptember 27-én világszerte megünnepelték az Idegenforgalmi Világnapot (World Tourism Day), amelyet az Egyesült Nemzetek Turisztikai Világszervezete (UNWTO) kezdeményezett. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a turizmus gazdasági, kulturális és társadalmi szerepére, valamint ösztönözze a fenntartható és felelős utazást.

A tudományos és szakmai ismeretterjesztésre is hangsúlyt fektetnek

Simon Attila, a dunaszerdahelyi Fórum Intézet igazgatója „Átmenettől átmenetig” címmel tartott előadást szeptember 27-én a múzeumban, amikor is az Idegenforgalmi világnap alkalmából rendeztek programot.

A történész Rimaszombat 1919 és 1945 közötti történetét, a három hatalomátvétel korszakát mutatta be. Szubjektív tárlatvezetés keretén belül mutatta be a képeslapokat és az izgalmas történeteket.

Az eseménysorozat gazdag programkínálata lehetőséget nyújtott arra, hogy a nagyközönség és az iskolás csoportok egyaránt új szemszögből ismerjék meg a múzeum gyűjteményét és Rimaszombat kulturális örökségét.

