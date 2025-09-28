Boldoggá avatták Orosz Péter Pál görögkatolikus papot

Boldoggá avatták az 1953-ban vértanúhalált halt Orosz Péter Pál görögkatolikus papot a kárpátaljai Bilkén szombaton, az esemény alkalmából a vértanú szülőfalujában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Biriben és a szomszédos Nagykállóban is imádságos ünnepségeket tartottak – közölte a Nyíregyházi Egyházmegye az MTI-vel.

A hazai ünnepségsorozat már pénteken elkezdődött: a nagykállói görögkatolikus templomban fiatalok szervezésében imaesttel vette kezdetét a lelki készület, majd kiscsoportos beszélgetéseket tartottak, éjszakai fáklyás zarándoklat indult Nagykállóból Biribe.

Szombaton Biriben ünnepi szent liturgiát mutattak be, az ünnepségen többek között felszólalt Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, valamint Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője.

Az eseménysorozat Boldog Orosz Péter Pál új úti ikonjának megszentelésével zárult

– közölte az egyházmegye.

Orosz Péter Pál 1917. július 14-én született Biriben görögkatolikus papi családban. Szüleit fiatalon elveszítette, testvérével együtt rokonai nevelték, majd a Munkácson a papként szolgáló apai nagybátyja vette magához. 1942. július 28-án szentelték pappá, lelkipásztori szolgálatát káplánként Magyarkomját községben kezdte, 1944. december 19-én Romzsa Tódor püspök titokban püspökké szentelte.

A Vörös Hadsereg 1944-ben megszállta Kárpátalját és megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése, emiatt papi szolgálatát éjszakánként, illegalitásban, faluról falura járva végezte. Mivel nem volt hajlandó áttérni a pravoszláv vallásra, üldözték és elfogatóparancsot adtak ki ellene; egy alkalommal több napra börtönbe zárták, de szabadulása után is folytatta papi hivatását.

1953. augusztus 28-án Alsókaraszlóban ismét elfogták, az őt kísérő rendőr a község határában – miután nem volt hajlandó továbbmenni – közvetlen közelről fejbe lőtte.

Holttestét néhány nappal később titokban hantolták el egy bozótosban Beregkövesd közelében, később kiásták és az ilosvai rendőrkapitány garázsában betonba ágyazták. Orosz Péter Pál földi maradványait végül 1992-ben találták meg, majd helyezték örök nyugalomra a bilkei templom kertjében.

MTI/Felvidék.ma