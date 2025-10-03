Húszéves jubileumát ünnepelte a Pázmaneum Polgári Társulás Dunaszerdahelyen

Október 2-án, csütörtökön ünnepi szentmisével emlékeztek meg a Pázmaneum Polgári Társulás megalakulásának 20. évfordulójáról Dunaszerdahelyen. A Szent György-plébániatemplomban 17 órától bemutatott szentmisét dr. Farkas Zsolt szőgyéni lelkipásztor, a Jópásztor Alapítvány elnöke mutatta be. Az ünneplés a város egyik nagy közösségi eseménye volt, amelyre számos pap, világi hívő és meghívott vendég érkezett. A szentmisét követően a Stephaneumban került sor a társulás két évtizedes munkáját felidéző történelmi visszatekintésre.

Az ünnepi alkalom kezdetén dr. Bozay Krisztián dunaszerdahelyi esperesplébános köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta: a Pázmaneum Társulás a keresztény katolikus értékrend képviseletével a felvidéki magyar közösség számára különleges ajándék és lelki erőforrás.

Megemlékezett az alapító elnökről, dr. Karaffa János atyáról is, aki életével és szolgálatával maradandó örökséget hagyott a hívőknek. Köszönetet mondott Farkas Zsolt atyának, aki a legszentebb áldozat bemutatásával és szentbeszédével gazdagította az ünnepet.

Ezt követően dr. Farkas Zsolt szőgyéni esperesplébános, a Jópásztor Alapítvány elnöke vette át a szót. Kiemelte, hogy a Pázmaneum megalakulása óta a felvidéki magyarság keresztény és nemzeti értékeinek őrzője, amiért hálát kell adni a Jóistennek. Hangsúlyozta: az évforduló alkalmat ad a közösség szolgálatáért munkálkodókra és különösen Karaffa János atyára való emlékezésre. Mint fogalmazott, a társulás tevékenysége ma is útmutatásul szolgál a hívőknek abban, hogy megéljék és továbbadják a keresztény és magyar értékeket.

A szentmise kezdetén az első olvasmányt – a Kivonulás könyvéből – Karaffa Attila, Dunaszerdahely alpolgármestere, a Pázmaneum jelenlegi elnöke olvasta fel.

Farkas Zsolt atya szentbeszédében az őrzőangyalok ünnepéhez kapcsolódva az isteni gondviselés és az angyalok szerepét emelte ki. Mint hangsúlyozta, az őrangyalok segítsége nem pusztán gyermekeknek szól, hanem minden ember életének részévé válhat, különösen a hitben való kitartásban és a gonosz elleni küzdelemben.

Rámutatott: életünk értelme és célja az Istentől kapott hivatás beteljesítése, amelyhez szükség van közösségeink megtartó erejére.

„Krisztus közösséget épített, ezért nekünk sem szabad magányos harcosként élni, hanem egymás hitét erősítve kell építenünk a közösséget”

– fogalmazott.

A Jópásztor Alapítvány elnöke kitért arra is, hogy a keresztény hit és a magyar identitás szétválaszthatatlanul összekapcsolódik, hiszen anyanyelvünkön imádkozva és dicsérve az Urat tapasztalhatjuk meg igazán a hit mélységét.

A szentmise ünnepi légkörben, közös imádsággal zárult. Ezt követően a program a dunaszerdahelyi Stephaneumban folytatódott, ahol a jelenlévők történelmi visszatekintés keretében idézték fel a Pázmaneum húsz évének legfontosabb állomásait, majd ünnepi fogadásra került sor.

A Szent Őrzőangyalok ünnepén, 2005. október 2-án alapították a dunaszerdahelyi székhelyű Pázmaneum Polgári Társulást, amelyet felvidéki magyar papok és világi hívek hívtak életre.

Első elnöke Karaffa János lelkiatya volt, aki haláláig vezette a szervezetet.

A társulás célja a keresztény erkölcs alapján az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítése, valamint Pázmány Péter bíboros és Isten szolgája Esterházy János szellemi örökségének ápolása.

A Pázmaneum a felvidéki magyar katolikus közösség vallási és kulturális életének egyik meghatározó szervezete, amely a keresztény hit, a magyar nemzeti öntudat és a történelmi emlékezet ápolásának elkötelezett híve. Küldetése ma is élő és aktuális: a hit, a nemzet és a közösségi emlékezet őrzése.

BN/Felvidék.ma