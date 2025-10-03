„Nem lezárt, változatlan örökség”

Szeptember utolsó hétvégéjén tartották a MÚRE (Magyar Újságírók Romániai Egyesülete) hagyományos őszi szakmai találkozóját. A neves előadók között nagy érdeklődés övezte Diligens Linda, a Hagyományok Háza online kommunikációs és PR menedzserének előadását.

A szovátai Teleki Oktatási Központ adott otthont a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete őszi konferenciájának. A közgyűléssel kezdődött szimpózium egyben szakmai fórum volt, s színvonalas előadások is színesítették a találkozót. Különösen aktuális problémát dolgozott fel, s élénk vitát váltott ki a Parajd a romániai magyar sajtó tükrében című kerekasztal-beszélgetés a fiatal újságíró, Sarány Orsolya vezetésével.

Pap István Történetek, személyiségek a romániai magyar sajtó múltjából – Sas Ede című előadása egy méltatlanul elfeledett újságíró munkásságára hívta fel a figyelmet.

Diligens Linda, a Hagyományok Háza online kommunikációs és PR menedzsere Hagyományőrzés és kommunikáció címmel tartott PP bemutatót. Az előadó vázolta a Hagyományok Háza – egész Kárpát-medencére kiterjedő – tevékenységét, ezen belül a marketing és a kommunikáció munkáját. A kommunikációs anyagok mátrixával szemléletesen ábrázolta e sokrétű tevékenységet.

„A hagyomány mindenkié, élő kommunikációs eszköz, és minden csatornán életképes. A hagyományos kultúra értékei révén hidakat építünk…, hogy lehetőség nyíljon folyamatosan értelmezni a minket körülvevő világot” – foglalta össze az Intézmény ars poeticáját az előadó.

Az elmondottakat Diligens Linda gazdag képanyaggal illusztrálta. Megvillantak az Intézmény által készített videók, a kor követelményeit tükröző plakátok és kezdeményezések. A hallgatóság hölgytagjainak érdeklődését különösen kiváltotta A legendás öltözékek – Öltözékek legendái fejezet, ami rávilágított arra, hogy a XXI. századi dizájn is kreatívan használhatja a hagyományos díszítőelemeket.

A Hagyományok Háza az egész Kárpát-medencében népszerű, köszönhető ez többek között a határon túli Hálózatának és az Erdélyi Hagyományok Háza szerteágazó munkájának, a sokrétű kommunikációs tevékenységének és a Magyar Állami Népi Együttes külhoni szerepléseinek.

E munka sohasem zárul le, az évezredes folytonosságról Voigt Vilmos néprajztudóst idézhetjük: „A hagyomány nem lezárt, változatlan örökség, hanem kommunikációs folyamat, amely minden egyes megnyilvánulásban újjászületik.”

