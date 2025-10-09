Home Itt és Most Újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover autógyárban
Fotó: TASR

Fokozatosan újraindul a gyártás a nyitrai Jaguar Land Rover autógyárban. Katarína Chlebová, a Jaguar Land Rover Slovakia kommunikációs menedzsere megerősítette, hogy a gyártásban dolgozók egy része már munkába állhatott.

A gyárat kibertámadás miatt kellett leállítani, most folytatódik a Defender és a Discovery autók gyártása.

Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter október 7-én tájékoztatott arról, hogy október 8-tól egy műszakban újraindul a gyártás, a jövő héttől pedig fokozatosan elérik a teljes termelési kapacitást.

A JLR autógyárat augusztus 31-én érte kibertámadás, a károk minimalizálása érdekében le kellett állítani a gyártást. „Még sok feladatunk van, de megkezdődött a gyártási folyamat felfuttatása” – szögezte le Chlebová.

TASR

