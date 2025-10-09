A polgárok hangja az Európai Parlamentben – a Petíciós Bizottság éves értékelése

Az Európai Parlament plenáris ülésén a Petíciós Bizottság 2024. évi tevékenységéről folytatott eszmecserét. A vitában Szekeres Pál, a Fidesz európai parlamenti képviselője és a Petíciós Bizottság Patrióta frakcióhoz tartozó tagja elmondta: „Nagy öröm számomra, hogy a jelentés sürgeti, hogy a siket személyek saját anyanyelvükön, nemzeti jelnyelven nyújthassanak be petíciót! Azonban csalódott vagyok amiatt, hogy az őshonos európai kisebbségek – a határon túli magyarok – ügyéről nem akar tudomást venni az Európai Parlament.”

Szekeres Pál hangsúlyozta: „A siket és nagyothalló emberek számára a jelnyelv használata a hivatalos eljárások során alapvető emberi méltóság kérdése, hogy ők is közvetlenül megszólíthassák választott képviselőiket!”

Szekeres ugyanakkor határozottan kifogásolta, hogy

az éves jelentés nem tartalmazza az Európai Parlament Kutatószolgálatának tanulmányát, amely világos következtetéseket fogalmazott meg az őshonos európai kisebbségek helyzetéről:

„Ha az Európai Parlament politikai okokból mellőzi a releváns szakmai javaslatokat, akkor ugyanazt a hibát követi el, mint az Európai Bizottság, amely nemrégiben 1,2 millió polgár akaratát lesöpörve elutasította jogalkotási kérésüket a nemzeti régiók védelméről szóló polgári kezdeményezés kapcsán.”

Zárógondolatként Szekeres Pál emlékeztetett: „Én azért dolgozom a Petíciós Bizottságban, hogy a polgárok valós igényeit figyelembe véve megvédjem a jogaikat, tiszteletben tartva a nemzeti közösségek identitását!”

