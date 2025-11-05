Home Itt és Most A Hlas-SD szerint minél hamarabb bizalmi szavazást kell kérnie a kormánynak
A Hlas-SD szerint minél hamarabb bizalmi szavazást kell kérnie a kormánynak

Fotó: TASR

A kormánynak november 22-e után minél hamarabb bizalmi szavazást kellene kérnie a parlamenttől, mivel akkor lép életbe az adósságfékről szóló alkotmánytörvény hatálya – jelentette ki Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter a kormány szerdai ülése után.

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter is egyetért vele.

„Az adósságfékről szóló alkotmánytörvény ezt megköveteli,

és a kormánynak minél hamarabb bizalmi szavazást kellene kérnie” – mondta Tomáš. Richard Takáč (Smer-SD) földművelési és vidékfejlesztési miniszter hozzátette, a pénzügyminisztériumtól származó információ szerint a bizalmi szavazást az év végéig kell megtartani, kitűzött időpont még nincs.

Az adósságfék kétéves kormányzás után lép életbe, ha az adósság meghaladja az 50%-ot.

Emellett a kormánynak jövőre kiegyensúlyozott költségvetési tervezetet kell előterjesztenie. Takáč szerint ezt megteheti a kormány, de a parlament nem köteles megszavazni. Tomáš és Drucker szerint is irreális a kiegyensúlyozott költségvetés.

TASR/Felvidék.ma

