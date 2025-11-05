Home Művelő A regényíró, aki meghódította a politikát is
Művelő

A regényíró, aki meghódította a politikát is

Megjelent az Ismeretlen ismerős második része

Megjelent a Szövetség a Közös Célokért Jókai Mór életével és írói pályájával foglalkozó beszélgetős műsorának második része.

Hatrészes sorozatunk második adásában Jókai Mór politikai pályája kerül górcső alá. Jókai, mint államférfi nagy utat járt be a politikában – mondja róla László Ferenc kultúrtörténész.

A beszélgetés során részletesen körvonalazódik a 19. század legjelentősebb írójának több évtizedes politikai szerepe, az 1848-as forradalom kibontakozásától kezdve egészen a dualizmus „tudathasadásos állapotáig” bezárólag fény derül arra is, hogy valóban elpolitizálta-e a tehetségét, tényleg csapnivalóan rossz politikus volt-e, ahogy azt bírálói állították róla.

László Ferenc lebilincselő, minden percében szórakoztató elbeszéléséből megtudhatjuk, mit gondolt Jókai Mór Zsófia főhercegnéről, melyik könyvét ajánlotta személyesen Sisinek, egyáltalán,  milyen kapcsolatot ápolt a Habsburg-házzal és ki állt a szívéhez legközelebb a dinasztiából.

Szó esik Jókai politikai fogyatékosságáról és arról is, milyen álmot dédelgetett Magyarországról a legnagyobb meseíró.

Podcastunkat jó szívvel ajánljuk az alapiskolák felső tagozatosainak, illetve a középiskolás diákoknak is, hiszen teljesen új oldaláról ismerhetik meg a kötelező olvasmányok íróját, most épp, mint egy profi politikust. Az érdekes beszélgetések jó alapot adhatnak irodalmi tudásuk elmélyítéséhez.

A sorozat a Kultminor támogatásával hat héten át, október és november folyamán jelentkezik a Felvidék.ma oldalán, valamint a legnépszerűbb podcast-platformokon, YouTube-on és más alkalmazásokban.

A sorozat második része alább hallgatható:

