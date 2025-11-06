A hollywoodi színésznő, immár nem először, az UNICEF (ENSZ Gyermekalap) jószolgálati nagyköveteként humanitárius küldetéssel érkezett Ukrajnába. Kíséretével együtt a háború sújtotta Herszonba tartott, amikor járműveiket megállították egy ukrán ellenőrzőponton. A helyi katonai toborzóiroda emberei úgy találták, hogy Angelina Jolie testőrének nincsenek rendben a papírjai, s rögtön besorozták őt az ukrán hadseregbe.

A színésznő személyesen ment a mikolajivi területi toborzóirodába, hogy kérje testőre elengedését, ahol, miután felismerték, hogy egy ukránbarát jószolgálati nagykövettel talán mégsem kellene ujjat húzni, kérésének – kivételesen eltekintve az ilyenkor szokásos, magas összegekre rúgó kenőpénztől – eleget tettek. Mi több, természetesen rögtön igyekeztek kiköszörülni a csorbát és a TCK által kiadott közleményben a maguk „őszinte és hiteles” módján meg is magyarázták a történteket.

Álláspontjuk szerint Angelina Jolie testőrét nem tartóztatták le erőszakkal, hanem „meghívták, hogy fáradjon be a TCK-ba”, mivel tartalékos tisztnek minősül. Igen,

ezek a derék toborzók talpig úriemberek, akik maximum barátságosan megkérnek valakit, ugyan szíveskedjék már kifáradni a frontra és ott elvérezni az ukrán szabadságért.

Miután megállapították a személyazonosságát, a testőr „nyugodtan távozhatott, problémás kérdések nem merültek fel, minden a törvény keretein belül történt”. A színésznő állításuk szerint ugyan járt az épületben, de állítólag csak „beugrott és megkérdezte, használhatná-e a mosdót”. Hiába, a szükség nagy úr, még a sztárokon is erőt vesz olykor…

Apropó, sztárok. Sok világsztár vállal politikai, vagy épp jószolgálati szerepet (a kettő nem mindig különül el egymástól). Így tesz jószolgálati nagykövetként Angelina Jolie is, akit

ebbéli szerepében akkor becsülnénk igazán – ha már egyszer a kényszersorozók személyében szembejött vele az ukrán valóság –, amennyiben a történtek hatására érdeklődni kezdene ezeknek a „kifogástalan úriemberek”-nek a ténykedése iránt.

Ha felemelné a szavát a brutális kényszersorozások, az erőszakkal elhurcolt, vadállati módon meg- vagy éppen halálra vert, kegyetlenül megkínzott szerencsétlen civilekért, néhai Sebestyén József és társai érdekében. Bár úgy gondolom, ez már nem része és nem is fér bele a megbízatásába.

NZS/Felvidék.ma