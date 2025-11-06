Home Itt és Most Richard Raši házelnök Brüsszelben tárgyal Roberta Metsolával
Fotó: TASR

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök csütörtökön Brüsszelben tárgyal Roberta Metsolával, az Európai Parlament (EP) elnökével – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a parlament kommunikációs osztálya.

„Az európai uniós tagságunk stratégiai döntés volt, és a stabilitásunk és fejlődésünk alappillére. Nagyra tartom a konstruktív párbeszédet és készen állunk a parlamenti diplomáciai kapcsolatok fejlesztésére. Ugyanis az Európai Parlamentben lehet átültetni az uniós politikába a tagállami tapasztalatokat” – jelentette ki a házelnök.

Metsolával elsősorban az unió energiabiztonságáról, az EU jövőjéről és a bővítési kilátásokról akar tárgyalni.

„Kezdeményezőleg akarunk fellépni a gazdaságunk számára kulcsfontosságú témákban és képviselni a saját érdekeinket, ilyen terület például az energiabiztonság és az autóipar”

– mondta Raši.

TASR/Felvidék.ma

