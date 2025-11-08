„Válts magasabb fokozatra!” – 8. Felvidéki Vállalkozói Expo Dunaszerdahelyen

November 7-én, pénteken, ünnepélyesen megnyílt Dunaszerdahelyen a 8. Felvidéki Vállalkozói Expo, amely a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének legnagyobb éves rendezvénye. A MOL Arénában megtartott eseményen idén közel 80 kiállító mutatkozott be két szinten: az alsó szinten vállalkozói standok, a felsőn szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések várták az érdeklődőket. Az idei mottó – „Válts magasabb fokozatra!” – egyszerre üzenet és felhívás a közösségi együttműködés erősítésére.

Vezető politikusok és szakmai partnerek is képviseltették magukat

A megnyitón több közéleti és gazdasági szereplő köszöntötte a résztvevőket, köztük Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere; Nacsa Lőrinc, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára; Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke; Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke; valamint a rendezvény fővédnöke, Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke.

A szervezők külön megköszönték a partnerek támogatását. A névsor a visszatérő főtámogatóktól a kommunikációs és technikai hátteret biztosító cégekig terjed.

A nap folyamán kiállítói verseny is zajlott: a közönségdíj és a szövetség különdíja nyertesei egy-egy 500 euró értékű imázsfilmet kapnak.

„Maradjunk talpon” – helyi üzenet a nehéz gazdasági környezetben

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere köszöntőjében arra figyelmeztetett, hogy a vállalkozásokra nehezedő terhek és bizonytalan szabályozási környezet mellett különösen fontos a kitartás és a felelős munkaadói magatartás:

„Maradjanak önök talpon… több száz, ezer magyar család megélhetése múlik a vállalkozások erején.”

Hangsúlyozta: az Expo értéke éppen abban áll, hogy a vállalkozók tanácsot, partnert és inspirációt találnak egymásnál.

Mentorprogram és számok: cél a mérhető eredmény

Nacsa Lőrinc, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a vállalkozói ökoszisztéma megerősítését nevezte stratégiai célnak.

Elmondta:

2016 óta közel négyezer felvidéki vállalkozás részesült támogatásban, több mint 21 milliárd forint értékben, és minden elköltött forint legalább kétszeres gazdasági teljesítményt eredményez.

Bejelentette a Felvidéki Mentorprogram harmadik évadának elindítását 2026 januárjától:

„Olyan mentoráltakat keresünk, akik tudják, hova szeretnének eljutni, és tenni is hajlandók érte.”

A program személyre szabott mentorálást, gyakorlati képzéseket és piaci validációt kínál, a cél pedig konkrét, mérhető eredmények elérése.

Megyei fókusz: infrastruktúra, oktatás, turizmus

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke a megyei fejlesztési prioritásokat ismertette. Szólt a közúti beruházásokról – köztük a nagy költségű „légi betonút” szakaszos felújításáról –, valamint az R7-es által átalakított közlekedési szokásokról és a dunaszerdahelyi csomópont tehermentesítésének szükségességéről.

Kiemelte

a magyar nyelvű középiskolai kínálat erősödését, továbbá a víziturizmus (Kis-Duna, Duna, Vág) és a termálfürdők fejlesztésének gazdaságélénkítő hatását.

Szó esett a határon átnyúló együttműködések jelentőségéről is.

„Nincs erős felvidéki közösség erős vállalkozók nélkül”

Az Expót szervező Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, Iván Tamás szerint az elmúlt időszak kihívásai – konszolidációs csomagok, szigorodó szabályok, a mezőgazdaságot sújtó betegségek – ellenére a vállalkozói közösség hitből, kitartásból és együttműködésből merít erőt:

„Nincs erős Felvidék erős vállalkozók nélkül. A szövetség feladata, hogy ott álljon a vállalkozók mellett, és a szükséges szakmai tudást, kapcsolati tőkét biztosítsa.”

Bejelentette továbbá, hogy 2025 augusztusától a szövetség koordinálja a felvidéki falugazdász-hálózatot, ami új lehetőségeket teremt a gazdák szakmai támogatásában.

A megnyitó során felszólalt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is. Beszédében egy friss közvélemény-kutatás adataira utalva rámutatott: a felvidéki magyar közösség számára jelenleg elsősorban a gazdasági kérdések, valamint a konszolidációból való továbblépés jelentik a legégetőbb témákat.

Ennek megfelelően – fogalmazott – a párt egyik kiemelt feladatának tekinti a vállalkozói környezet javítását és a vállalkozások mozgásterének bővítését.

Fővédnöki üzenet: összefogás a versenyképességért

Jakab István fővédnök az összmagyar gazdasági együttműködés jelentőségét húzta alá:

„Magasabb fokozatra kell váltanunk. Ha a Kárpát-medencében összeadjuk erőforrásainkat, versenyképesebbé válunk.”

Felidézte a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program eddigi eredményeit, és üdvözölte a falugazdász-hálózat megerősítését, valamint a tudásmegosztást és érdekképviseletet.

Miért fontos az Expo?

Marcinkó Adrián, az esemény egyik szervezője portálunk megkeresésére úgy fogalmazott, hogy a rendezvény megtöri a vállalkozók elszigeteltségét, terepet ad kapcsolatépítésre és önbemutatásra, és „évről évre nívósabb standokra” ösztönöz.

Kiemelte a mentorprogramok és üzleti reggelik szerepét:

„Fontos, hogy beszéljünk egymással, és lássuk: nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. Ha megosztjuk a megoldásokat, gyorsabban haladunk és erősebbek leszünk.”

A program a nap folyamán szakmai előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel folytatódott.

Felvidék.ma