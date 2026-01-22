Ünnepélyes nyitóeseménnyel indult a Felvidéki Mentorprogram harmadik évada

Ünnepélyes keretek között vette kezdetét a Felvidéki Mentorprogram harmadik évada, amely az elmúlt években a felvidéki magyar vállalkozói közösség egyik legfontosabb szakmai és közösségépítő platformjává vált. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége szervezésében megvalósuló nyitóeseményen mentorok, mentoráltak, vállalkozók és közéleti szereplők vettek részt, hogy közösen jelöljék ki az új évad céljait, irányait és értékalapjait.

A rendezvényen beszédet mondott Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke, Nacsa Lőrinc, valamint a házigazda Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke.

Kultúra, jogvédelem és gazdaság: egymásra utalt pillérek

Gubík László beszédében a mentorprogramot a felvidéki magyarság megmaradását szolgáló szélesebb közösségi folyamat részeként értelmezte. A magyar kultúra napjához kapcsolódva hangsúlyozta: a kultúrát nem szűkíthetjük le kizárólag nyelvre és hagyományokra. Értelmezésében három, egymást feltételező rétegről van szó: az anyanyelvhasználatról és intézményrendszerről, a jogvédelemről és érdekképviseletről, valamint arról a gazdasági háttérről, amely mindezt fenntarthatóvá teszi.

Mint fogalmazott, „mindez mit sem ér, ha nincsenek olyan szereplők, akik az alkotómunkát, az innovációt és a gazdasági energiát biztosítani tudják”. A vállalkozók ebben a rendszerben nemcsak gazdasági, hanem közösségi szereplők is: munkát adnak, helyben tartanak családokat, és stabil alapot teremtenek a felvidéki magyar élet számára. Gubík László kiemelte: a Magyar Szövetség részéről továbbra is számíthatnak politikai és érdekvédelmi támogatásra, mert „csak együtt van értelme a felvidéki magyar együttműködésnek”.

„Úgy dolgozzunk, mintha a saját közösségünknek építenénk”

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár beszédében egy példázaton keresztül világította meg a mentorprogram lényegét. Egy nyugdíjba vonuló ácsmester történetét idézve arra hívta fel a figyelmet: a munka minősége akkor a legjobb, ha úgy végezzük, mintha saját magunknak készülne. „Mindent úgy kell csinálnunk, mintha a saját családunknak tennénk – mert valójában a saját nemzeti közösségünkért dolgozunk” – fogalmazott.

Az államtitkár hangsúlyozta: a szülőföldön való boldogulás nem képzelhető el erős gazdasági háttér nélkül. Kiemelte, hogy a mentorprogramban részt vevő vállalkozások jelentős része magyar munkavállalókat foglalkoztat, ami kézzelfogható felelősségvállalást jelent a felvidéki magyar közösség jövőjéért. Szólt a magyar kormány elmúlt másfél évtizedes támogatásairól is, amelyek célja az, hogy a vállalkozók ne pusztán elszenvedői, hanem alakítói legyenek a gazdasági folyamatoknak.

Tíz év építkezés, három év mentorprogram

Iván Tamás beszédében emlékeztetett: a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége közel tíz éve dolgozik azon, hogy összekapcsolja a vállalkozókat határon innen és túl. Mint mondta, ami egy évtizeddel ezelőtt célkitűzés volt, mára működő közösséggé vált. „Az, hogy a vállalkozók felismerik a fejlődés szükségességét, a tapasztaltabbak pedig készek megosztani tudásukat, komoly érték” – hangsúlyozta.

A vállalkozói szövetség elnöke nem hallgatta el a jelenlegi gazdasági környezet nehézségeit sem: a járvány, a háború, a szankciók és az emelkedő terhek komoly kihívásokat jelentenek a vállalkozók számára. Éppen ezért bír különös jelentőséggel a mentorprogram, amely gyakorlati tudással, kapcsolati hálóval és közösségi háttérrel segíti a résztvevőket. Iván Tamás eredményes munkát és kitartást kívánt a következő hónapokra, hangsúlyozva: a program sikere a teljes közösség sikere is egyben.

Közösségi jövőkép

A nyitóeseményt egy egész napos szakmai képzési program egészítette ki, amely a mentorálási folyamat gyakorlati kereteit mutatta be. A megnyitót követően külön mentor- és mentorált szekciókban ismertették a négy hónapon át tartó mentorálási folyamat felépítését, szakmai tartalmát és elvárásait, majd sor került a mentor–mentorált párosok kihirdetésére és az első közös lépések meghatározására. Az előadók között szerepelt többek között Nagy Zsolt, a Kárpát-medencei kulcsmentor, valamint Hajnal Virág, a külhoni mentorprogram szakmai vezetője.

Iván Tamás a szervezők nevében külön üdvözölte a megjelent kiemelt vendégeket és partnerszervezetek képviselőit. Elsőként Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkárt, Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnökét, valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárság megjelent vezető munkatársait. Külön név szerint is megköszönte Hajnal Virág támogatását, aki a kezdetektől szakmai partnere a mentorprogramnak. Hangsúlyozta továbbá a stratégiai partnerek és a vállalkozói közösség szerepét, kiemelve, hogy a program sikere közös munka és közös felelősség eredménye.

A Felvidéki Mentorprogram harmadik évadának nyitóeseménye egyértelmű üzenetet hordozott: a gazdasági siker, a közösségi megmaradás és a politikai érdekképviselet nem választhatók el egymástól. A mentor–mentorált együttműködések nemcsak vállalkozásokat erősítenek, hanem a felvidéki magyar közösség egészének jövőjét is építik.

