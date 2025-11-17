Lévai Garamvölgyi Színpad – a teaestélytől a díjakig

A Lévai Kultúrotthon égisze alatt működő Lévai Garamvölgyi Színpad idén április 11-én mutatta be legújabb előadását, a Még egy csésze teát? című politikai vígjátékot. A produkció Tuček Erika rendezésében került színre a Lévai Színházi Napok programjában.

„A darab egy politikai komédia – Ivan Stodola műve nyomán – arról, hogyan válik az egyszerű ember a nagypolitika játékszerévé” – mondja a rendező. – „Megmutatjuk, hogyan bukkannak fel minden választás előtt az üres frázisokkal operáló törtetők. A főszereplő, Slivka Baltazár, egy koporsóárus, aki sosem gondolt a politikára, ám felesége társadalmi felemelkedésre vágyik. Sorsukat végül a szenátor úr fényűző teaestélye pecsételi meg.”

A bemutatót követően a társulat több településen is eljátszotta a darabot – Nagycsalomján, Fűrön, Vámosladányban, legutóbb pedig Zsemléren. Az idei év utolsó állomása Csatán lesz, de már most mutatkozik érdeklődés a jövő évi vendégjátékok iránt is.

A Még egy csésze teát? az idei, 60. Jókai Napokon is színre került, ahonnan a zsűri különdíjával tért haza.

A közel hatvanéves múltra visszatekintő Lévai Garamvölgyi Színpad számos rendezőt és színészt tudhatott soraiban, akik közül sajnos többen már nincsenek közöttünk. A társulatot 2015 óta Tuček Erika vezeti, aki elsősorban vígjátékokkal szórakoztatja a közönséget – magyar és külföldi szerzők műveivel egyaránt. Repertoárjukban szerepelt például Gárdonyi A bor című darabja, Gogol Ház-Tűz-Nézője, majd Oscar Wilde legendás Bunburyje, amely után visszakanyarodtak a szlovák klasszikushoz, Ivan Stodolához.

A társulat rendszeres résztvevője az Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztiválnak Szepsiben, ahonnan több díjat is hazahoztak az évek során. Az idei szereplés sajnálatos módon elmaradt, de a lendület és az alkotókedv továbbra is töretlen a lévai amatőr színjátszók körében.

